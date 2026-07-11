СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля

В субботу, 11 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

18:30 Эргрюте – Хеккен

5.50 – 4.50 – 1.46

00:00 Норвегия – Англия

3.80 – 3.60 – 1.95

04:00 Аргентина – Швейцария

1.70 – 3.60 – 5.50

ТЕННИС

18:00 Каролина Мухова – Линда Носкова

1.70 – 2.25

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