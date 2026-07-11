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11 июля 2026, 15:49 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

11 июля 2026, 15:49 |
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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В субботу, 11 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

18:30 Эргрюте – Хеккен

Ggbet 5.50 – 4.50 – 1.46

00:00 Норвегия – Англия

Ggbet 3.80 – 3.60 – 1.95

04:00 Аргентина – Швейцария

Ggbet 1.70 – 3.60 – 5.50

ТЕННИС

18:00 Каролина Мухова – Линда Носкова

Ggbet 1.70 – 2.25

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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