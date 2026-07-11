Другие новости11 июля 2026, 15:49 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
11 июля 2026, 15:49 |
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УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
В субботу, 11 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
18:30 Эргрюте – Хеккен
00:00 Норвегия – Англия
04:00 Аргентина – Швейцария
ТЕННИС
18:00 Каролина Мухова – Линда Носкова
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УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
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