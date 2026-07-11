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  4. Лупашко сформировал тренерский штаб в Лехии. Клуб пригласил двух поляков
Польша
11 июля 2026, 15:53 |
302
0

Лупашко сформировал тренерский штаб в Лехии. Клуб пригласил двух поляков

Владислав получил новых помощников

11 июля 2026, 15:53 |
302
0
Лупашко сформировал тренерский штаб в Лехии. Клуб пригласил двух поляков
ФК Лехия. Владислав Лупашко
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Украинский специалист Владислав Лупашко, недавно возглавивший польскую Лехию, полностью определился со своим тренерским штабом в команде из Гданьска.

По информации источника, гданьский клуб пригласил двух помощников для Лупашко из Польши. Речь идет о 52-летнем тренере по работе с голкиперами Адаме Лячяке (последний клуб – краковская Висла) и 45-летнем ассистенте Кшиштофе Бреде (работал главным в Подбескидзе). В штабе Лупашко также будет работать Авраам Кампомар.


Тренерскую карьеру Лупашко начинал как ассистент в «Ингульке», а затем возглавил команду, с которой выиграл Первую лигу Украины и получил повышение в классе. По итогам сезона 2023/24 был признан лучшим тренером Первой лиги.

Позже Лупашко работал с ФК «Карпаты» Львов, где в первом же сезоне после возвращения клуба в УПЛ занял с командой шестое место, но провалил следующий сезон чемпионата.

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Лехия Гданьск Владислав Лупашко Авраам Кампомар назначение тренера ТаТоТаке чемпионат Польши по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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