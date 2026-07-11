Лупашко сформировал тренерский штаб в Лехии. Клуб пригласил двух поляков

Украинский специалист Владислав Лупашко, недавно возглавивший польскую Лехию, полностью определился со своим тренерским штабом в команде из Гданьска.

По информации источника, гданьский клуб пригласил двух помощников для Лупашко из Польши. Речь идет о 52-летнем тренере по работе с голкиперами Адаме Лячяке (последний клуб – краковская Висла) и 45-летнем ассистенте Кшиштофе Бреде (работал главным в Подбескидзе). В штабе Лупашко также будет работать Авраам Кампомар.



Тренерскую карьеру Лупашко начинал как ассистент в «Ингульке», а затем возглавил команду, с которой выиграл Первую лигу Украины и получил повышение в классе. По итогам сезона 2023/24 был признан лучшим тренером Первой лиги.

Позже Лупашко работал с ФК «Карпаты» Львов, где в первом же сезоне после возвращения клуба в УПЛ занял с командой шестое место, но провалил следующий сезон чемпионата.