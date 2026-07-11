Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мерино сказал, как ему удалось забить 2 победных гола за 9 минут
Чемпионат мира
11 июля 2026, 16:11 | Обновлено 11 июля 2026, 16:20
494
0

Мерино сказал, как ему удалось забить 2 победных гола за 9 минут

Игрок готовится к матчам

11 июля 2026, 16:11 | Обновлено 11 июля 2026, 16:20
494
0
Мерино сказал, как ему удалось забить 2 победных гола за 9 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Хавбек сборной Испании Микель Мерино в двух последних матчах ЧМ-2026 забил два победных гола в ворота Португалии и Бельгии, хотя оба раза выходил на замену и суммарно провел на поле 9 минут.

«Я не думаю, что это совпадение. Я действительно готовлюсь к матчам, изучаю соперника и жду шанс. Сколько бы минут у меня не было. Хотя, конечно, я не мог себе представить, что все так выйдет».

«Просто верил в свой шанс, если меня выпустят на поле», – сказал Мерино.

В полуфинале Испания сыграет против Франции.

По теме:
Аргентина – Швейцария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала чемпионата мира
Норвегия – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала чемпионата мира 2026
Аргентина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Испании по футболу Микель Мерино ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
Футбол | 11 июля 2026, 09:51 5
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике

Украинца заметили на тренировочной базе «Челси»

Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Футбол | 10 июля 2026, 23:59 22
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию

Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира

Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Футбол | 11.07.2026, 08:02
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Футбол | 11.07.2026, 04:11
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Футболист, который играл на чемпионате мира, умер в возрасте 25 лет
Футбол | 11.07.2026, 15:55
Футболист, который играл на чемпионате мира, умер в возрасте 25 лет
Футболист, который играл на чемпионате мира, умер в возрасте 25 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 9
Теннис
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 5
Футбол
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 8
Футбол
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
10.07.2026, 09:05
Бокс
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем