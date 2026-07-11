Мерино сказал, как ему удалось забить 2 победных гола за 9 минут

Хавбек сборной Испании Микель Мерино в двух последних матчах ЧМ-2026 забил два победных гола в ворота Португалии и Бельгии, хотя оба раза выходил на замену и суммарно провел на поле 9 минут.

«Я не думаю, что это совпадение. Я действительно готовлюсь к матчам, изучаю соперника и жду шанс. Сколько бы минут у меня не было. Хотя, конечно, я не мог себе представить, что все так выйдет».

«Просто верил в свой шанс, если меня выпустят на поле», – сказал Мерино.

В полуфинале Испания сыграет против Франции.