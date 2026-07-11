Если не Саудовская Аравия. Появился главный претендент на Салаха

Лига МЛС хочет пригласить очередного звездного футболиста, а главным претендентом на Мохамеда Салаха является клуб Спортинг Канзас-Сити, которым владеет выходец из Египта Питер Маллук.

При этом в клубе знают, что им не удастся бороться с представителями Саудовской Аравии в финансовом плане, однако готовы сделать Салаха одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата.

Сообщается, что если не Саудовская Аравия, то Мохамед, скорее всего, покинет Европу и окажется именно в МЛС.

34-летний Салах покинул Ливерпуль и сейчас является свободным агентом.