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Major League Soccer
11 июля 2026, 17:45 | Обновлено 11 июля 2026, 18:04
458
0

Если не Саудовская Аравия. Появился главный претендент на Салаха

На Салаха претендует Канзас

11 июля 2026, 17:45 | Обновлено 11 июля 2026, 18:04
458
0
Если не Саудовская Аравия. Появился главный претендент на Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Лига МЛС хочет пригласить очередного звездного футболиста, а главным претендентом на Мохамеда Салаха является клуб Спортинг Канзас-Сити, которым владеет выходец из Египта Питер Маллук.

При этом в клубе знают, что им не удастся бороться с представителями Саудовской Аравии в финансовом плане, однако готовы сделать Салаха одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата.

Сообщается, что если не Саудовская Аравия, то Мохамед, скорее всего, покинет Европу и окажется именно в МЛС.

34-летний Салах покинул Ливерпуль и сейчас является свободным агентом.

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Спортинг Канзас-Сити Мохамед Салах трансферы
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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