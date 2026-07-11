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Украина. Вторая лига
11 июля 2026, 12:27 | Обновлено 11 июля 2026, 12:29
272
0

Стало известно, когда ПФЛ определится с командами и календарем Второй лиги

Ожидается участие 18 клубов

11 июля 2026, 12:27 | Обновлено 11 июля 2026, 12:29
272
0
Стало известно, когда ПФЛ определится с командами и календарем Второй лиги
ФК Ребел
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Как стало известно Sport.ua, прилагаются усилия, чтобы 13 июля киевский «Ребел» был допущен к соревнованиям во Второй лиге.

По имеющейся информации на 14 июля запланировано проведение заседания Центрального Совета ПФЛ, на котором после этого и будет утверждено количество участников во Второй лиге и проведена жеребьевка.

Если с допуском «Ребела» в последний момент не возникнет проблем, то во Второй лиге будет выступать 18 команд – по 9 в каждой из групп. Только согласно территориальному принципу винницкая «Нива» начнет соперничество в группе «А», тогда как «Ребел» заменит «Ниву» в группе «Б».

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ребел Киев инсайд ПФЛ Украины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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