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Чемпионат мира
11 июля 2026, 12:05 | Обновлено 11 июля 2026, 12:09
294
0

Аргентина – Швейцария. Прогноз Виктора Вацко на четвертьфинал ЧМ-2026

Действующие чемпионы не без проблем, но продолжают продвигаться дальше по турнирной сетке

11 июля 2026, 12:05 | Обновлено 11 июля 2026, 12:09
294
0
Аргентина – Швейцария. Прогноз Виктора Вацко на четвертьфинал ЧМ-2026
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В заключительном матче четвертьфинальной стадии на чемпионате мира-2026 сойдутся сборные Аргентины и Швейцарии. Действующему чемпиону мира будет противостоять команда, которая уже повторила свое лучшее достижение на мировых первенствах. Никогда ранее швейцарцы не проходили на мундиалях дальше четвертьфинала, трижды покоряя именно эту «планку», что правда, было это уже очень давно – в 1934, 1938 и 1954 годах.

В 1/8 финала Швейцария не без проблем прошла Колумбию. Для успеха европейцам потребовалась серия послематчевых пенальти, где они оказались удачливее соперника – 4:3. Но и сборная Аргентины в плей-офф вовсе не демонстрирует сверх уверенного футбола. После мучений в дополнительное время с Кабо-Верде в 1/16 финала и натужной победы (3:2) с действующими чемпионами мира случилось дежавю в 1/8-й. На этот раз, что правда, обошлось без дополнительного времени с Египтом, но счет был также 3:2, и Аргентина была на волоске от вылета, так как проигрывала по ходу поединка 0:2 еще за 11 минут до завершения основного времени.

С одной стороны аргентинцы на текущем мундиале демонстрируют невероятно выдающуюся волю к победе, буквально выгрызая победы там, где их уже поспешили «похоронить», как с Египтом. Но с другой… Все-таки от сборной-фаворита ждут более уверенной игры и способности обеспечивать результат без лишних нервов. Да и тот факт, что в плей-офф аргентинцы неизменно пропускают по два в каждом из матчей в собственные ворота способен исключительно настораживать.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Швейцарцев на стадии четвертьфинала можно называть не иначе как «темной лошадкой». Что ждать от этой команды – не очень понятно, тем паче, что и в кадровом плане ситуация вокруг европейской сборной неопределенная. В частности, под большим вопросом участие в поединке с Аргентиной 20-летнего центрального полузащитника «Фрайбурга» Йохана Манзамби, который из-за проблем с коленом уже был вынужден пропустить игру с колумбийцами, а ранее в 4 поединках на ЧМ-2026 отличился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Углубленное медицинское обследование показало, что Манзамби избежал худшего сценария – разрыва крестообразных связок, но даже тот сильный ушиб, сопровождающийся отеком, пока не позволил Йохану вернуться к работе в общей группе и участие этого футболиста в матче 1/4 финала под вопросом. По крайней мере, в старте Манзамби ждать точно не стоит, и это огромный удар по сборной Швейцарии, особенно ее атакующему потенциалу.

У Аргентины проблем с травмами в принципе нет, однако Лионеля Скалони не может не беспокоить крайне слабая форма на ЧМ-2026 двух ключевых центрфорвардов команды – Лаутаро Мартинеса и Хулиана Альвареса. Оба выглядят на мундиале блекло и на двоих принесли своей команде только один забитый мяч. К счастью, в свои 39 лет феноменальную игру и результативность демонстрирует главная звезда аргентинцев – Лионель Месси. В его активе 8 забитых мячей в 5 поединках, и это обнадеживает фанатов «бело-голубых». Однако в целом статичность центральной линии аргентинцев, по крайней мере на стадии плей-офф, стала большой проблемой для Скалони и Месси, которому приходится в своем уже весьма почтенном, по футбольным меркам, возрасте делать еще больше работы, что физически у Лионеля не всегда удается.

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин перед матчем с Аргентиной прямо заявил, что очень рад возможности проверить силы на фоне такого соперника, но также отметил, что у того есть явные проблемы: «Мы играем против чемпионов мира. Нет ничего лучше, чем получить такую возможность. Однако по последним двум матчам было четко видно, что Аргентина уязвима».

В Швейцарии пишут, что под матч с Аргентиной тренерский штаб даже разрабатывает «уникальные тактические тренировки». Европейцы планируют сыграть максимально плотно в обороне, прежде всего, изолировав Месси от всей остальной команды, а в атаке сделав ставку на быстрые фланговые проходы. Кроме того, Швейцария буквально мечтает взять реванш у «бело-голубых» за досадное поражение в 1/8 финала на ЧМ-2014. Тогда европейская команда до 117-й минуты удерживала нули на табло, рассчитывая в серии пенальти шокировать соперника, но мяч Анхеля Ди Марии все-таки позволил фавориту пройти дальше. И психологически это будет дополнительным элементом «накачки» для швейцарцев. Примерно таким же, как и фактор «последнего танца» на чемпионатах мира для Лионеля Месси. Поэтому в максимальном настрое обеих команд сомневаться точно не приходится.

С точки зрения прогноза можно констатировать, что легкой прогулки у Аргентины вновь не ожидается. Вероятно, команде Месси вновь удастся пройти далее, но эта игра опять отнимет у южноамериканцев много сил, что способно сказаться уже в гипотетическом полуфинале. А пока, кажется, стоит посмотреть в сторону комбинированной ставки на «проход Аргентины + тотал меньше 2,5».

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