Известный тренер заговорил о желании возглавить сборную Украины

Украинский специалист Юрий Вернидуб, ныне возглавляющий ФК Нефтчи, заявил, что мечтает возглавить национальную сборную Украины, обратившись к Андреа Мальдере.

– Ваше имя часто возникает в контексте сборной Украины. Есть ли у вас мечта поработать когда-нибудь с национальной командой?

– Думаю, это должна быть мечта и желание каждого тренера. Все-таки когда ты работаешь тренером национальной сборной, это большой шанс, чтобы показать себя. Очень классная задача. Но понимаю, что кроме меня есть много хороших специалистов, которые также этого заслуживают.

Андреа Мальдера не украинец, но он по праву занимает свое место. Желаю ему как можно лучше себя показать, чтобы под его руководством сборная достигла самых высоких результатов. Все сборники отзываются о нем очень положительно, поэтому все будет хорошо, – сказал Вернидуб.

В настоящее время национальную сборную Украины возглавляет итальянский специалист Андреа Мальдера, а Юрий Вернидуб работает во главе ФК Нефтчи в Азербайджане.