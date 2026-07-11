Винисиус выступил с заявлением после провала сборной Бразилии на ЧМ-2026

Лидер национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор обратился к фанатам после провального выступления национальной команды на нынешнем Мундиале.

«Прошло почти четыре года, и я снова размышляю над тем, что написать после разочарования на чемпионате мира.

Я видел столько людей всех возрастов, которые меня поддерживали, разделяли нашу мечту, что было бы несправедливо молчать. Но мне понадобилось несколько дней, чтобы обдумать все.

Носить футболку сборной – это самая большая гордость в моей жизни, а вылет из чемпионата мира на стадии 1/8 финала – это чувство, которое трудно описать. Я знаю, как тщательно готовился, как сосредотачивался, как сильно стремился к этому ради вас, ради моей семьи.

Чувство разочарования просто невероятно. У нас была достаточно сильная команда, чтобы добиться большего, но нам это не удалось. Я извиняюсь и буду бороться за нашу мечту – вернуться на вершину мирового футбола», – написал Винисиус.

Национальная сборная Бразилии достаточно провально выступила на ЧМ-2026. Подопечные Карло Анчелотти уступили национальной сборной Норвегии (2:1) в матче 1/8 финала.