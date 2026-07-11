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  4. Винисиус выступил с заявлением после провала сборной Бразилии на ЧМ-2026
Чемпионат мира
11 июля 2026, 07:56 |
1204
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Винисиус выступил с заявлением после провала сборной Бразилии на ЧМ-2026

Бразилец извинился перед фанатами

11 июля 2026, 07:56 |
1204
1 Comments
Винисиус выступил с заявлением после провала сборной Бразилии на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Лидер национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор обратился к фанатам после провального выступления национальной команды на нынешнем Мундиале.

«Прошло почти четыре года, и я снова размышляю над тем, что написать после разочарования на чемпионате мира.

Я видел столько людей всех возрастов, которые меня поддерживали, разделяли нашу мечту, что было бы несправедливо молчать. Но мне понадобилось несколько дней, чтобы обдумать все.

Носить футболку сборной – это самая большая гордость в моей жизни, а вылет из чемпионата мира на стадии 1/8 финала – это чувство, которое трудно описать. Я знаю, как тщательно готовился, как сосредотачивался, как сильно стремился к этому ради вас, ради моей семьи.

Чувство разочарования просто невероятно. У нас была достаточно сильная команда, чтобы добиться большего, но нам это не удалось. Я извиняюсь и буду бороться за нашу мечту – вернуться на вершину мирового футбола», – написал Винисиус.

Национальная сборная Бразилии достаточно провально выступила на ЧМ-2026. Подопечные Карло Анчелотти уступили национальной сборной Норвегии (2:1) в матче 1/8 финала.

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Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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Норвегія розкатала як сосунків, суперзірки недороблені😁😁😁
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