Названы два игрока, из-за которых сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2026

В ночь на понедельник, 6 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Бразилии и Норвегии. Подопечные Карло Анчелотти потерпели неожиданное поражение со счетом 1:2.

Авторитетный портал Goal составил рейтинги игроков южноамериканской сборной и назвал двух футболистов, которые больше всего виноваты в болезненной неудаче:

«Данило. Несмотря на свой опыт, выглядел слишком неуверенно. Некоторые его пасы и касания к мячу были ужасными. Не смог остановить Холанда, который забил второй гол.

Бруно Гимараеш. Временами он отдавал великолепные передачи, но его удар с точки был очень плохим и в итоге сыграл ключевую роль в вылете из турнира».

Сборная Норвегии завоевала путевку в 1/4 финала, где сыграет против команды Англии, которая в невероятно тяжелом матче одолела Мексику – 3:2.