Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы два игрока, из-за которых сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2026
Чемпионат мира
06 июля 2026, 07:07 | Обновлено 06 июля 2026, 07:18
1859
0

Названы два игрока, из-за которых сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2026

Неудачное выступление Данило и Бруно Гимараеша не позволили команде пробиться в 1/4 финала

06 июля 2026, 07:07 | Обновлено 06 июля 2026, 07:18
1859
0
Названы два игрока, из-за которых сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на понедельник, 6 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Бразилии и Норвегии. Подопечные Карло Анчелотти потерпели неожиданное поражение со счетом 1:2.

Авторитетный портал Goal составил рейтинги игроков южноамериканской сборной и назвал двух футболистов, которые больше всего виноваты в болезненной неудаче:

«Данило. Несмотря на свой опыт, выглядел слишком неуверенно. Некоторые его пасы и касания к мячу были ужасными. Не смог остановить Холанда, который забил второй гол.

Бруно Гимараеш. Временами он отдавал великолепные передачи, но его удар с точки был очень плохим и в итоге сыграл ключевую роль в вылете из турнира».

Сборная Норвегии завоевала путевку в 1/4 финала, где сыграет против команды Англии, которая в невероятно тяжелом матче одолела Мексику – 3:2.

По теме:
Английский футболист не играл против Мексики, но поле покинул на носилках
Полузащитник Реала стал лучшим игроком в матче сборных Мексики и Англии
Никогда не поздно. Игрок сборной Англии дебютировал на ЧМ в 34 года
ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу Данило Луис да Силва Бруно Гимараеш
Николай Тытюк Источник: Goal.com
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Викинги самбу не танцуют. Норвегия благодаря дублю Холанда одолела Бразилию
Футбол | 06 июля 2026, 01:06 78
Викинги самбу не танцуют. Норвегия благодаря дублю Холанда одолела Бразилию
Викинги самбу не танцуют. Норвегия благодаря дублю Холанда одолела Бразилию

Гол Неймара не помог «селесао» пройти в четвертьфинал чемпионата мира

У Уайлдера дали официальный ответ Усику
Бокс | 05 июля 2026, 08:55 0
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику

Промоутер Шелли Финкель заявил, что американец примет бой с украинцем

«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
Бокс | 06.07.2026, 03:23
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
Футбол | 05.07.2026, 19:58
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ХОЛАНД: «Это правда нереально. Иногда мне нужно ущипнуть себя за руку»
Футбол | 06.07.2026, 05:02
ХОЛАНД: «Это правда нереально. Иногда мне нужно ущипнуть себя за руку»
ХОЛАНД: «Это правда нереально. Иногда мне нужно ущипнуть себя за руку»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
05.07.2026, 10:02 2
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 9
Футбол
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 4
Хоккей
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
05.07.2026, 23:42
Бокс
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
04.07.2026, 06:22 15
Бокс
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
04.07.2026, 08:41 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем