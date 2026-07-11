Коуч сборной Испании заговорил о Франции после игры с Бельгией на ЧМ-2026

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями после победы своей команды над национальной сборной Бельгии (2:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

Такой характер нашей команды в любых обстоятельствах и ситуациях. Я еще раз подчеркиваю гордость за то, что возглавляю эту команду, которая стремится к росту и совершенствованию. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить с большим отрывом. Нужно понимать, как сложно побеждать.

Мерино? У него много качеств. Он мог бы играть за любую национальную сборную или клуб, и он идеально подходит для нашей команды и системы. Мы знаем, что если бы он нам не понадобился, он всегда будет рядом.

Мы будем усердно работать, чтобы попытаться обыграть Францию. Они будут так же взволнованы. Мы единственная команда в мире, которая может обыграть их в двух матчах подряд», – сказал тренер.

Национальная сборная Испании уверенно шагает по Мундиалю. Подопечные Луиса де ла Фуенте квалифицировались в полуфинал турнира, где сыграют против команды Франции. Матч Франция – Испании запланирован на вторник, 14 июля. Старт встречи – 22:00 по киевскому времени.