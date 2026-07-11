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Чемпионат мира
11 июля 2026, 07:41 | Обновлено 11 июля 2026, 08:38
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0

Коуч сборной Испании заговорил о Франции после игры с Бельгией на ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте похвалил своих подопечных

11 июля 2026, 07:41 | Обновлено 11 июля 2026, 08:38
733
0
Коуч сборной Испании заговорил о Франции после игры с Бельгией на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями после победы своей команды над национальной сборной Бельгии (2:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

Такой характер нашей команды в любых обстоятельствах и ситуациях. Я еще раз подчеркиваю гордость за то, что возглавляю эту команду, которая стремится к росту и совершенствованию. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить с большим отрывом. Нужно понимать, как сложно побеждать.

Мерино? У него много качеств. Он мог бы играть за любую национальную сборную или клуб, и он идеально подходит для нашей команды и системы. Мы знаем, что если бы он нам не понадобился, он всегда будет рядом.

Мы будем усердно работать, чтобы попытаться обыграть Францию. Они будут так же взволнованы. Мы единственная команда в мире, которая может обыграть их в двух матчах подряд», – сказал тренер.

Национальная сборная Испании уверенно шагает по Мундиалю. Подопечные Луиса де ла Фуенте квалифицировались в полуфинал турнира, где сыграют против команды Франции. Матч Франция – Испании запланирован на вторник, 14 июля. Старт встречи – 22:00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: Marca
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