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11 июля 2026, 02:42 | Обновлено 11 июля 2026, 02:50
219
0

ФОТО. В Росарио сделали особенный подарок для Лионеля Месси

В родном городе Месси восстановили гигантский мурал

11 июля 2026, 02:42 | Обновлено 11 июля 2026, 02:50
219
0
ФОТО. В Росарио сделали особенный подарок для Лионеля Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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В родном городе капитана сборной Аргентины Лионеля Месси завершили реставрацию огромного мурала, посвященного легендарному футболисту.

Изображение расположено на фасаде здания в Росарио и занимает площадь 534 квадратных метра. Мурал был создан еще в 2021 году, а для его обновления художникам понадобилось около 300 литров краски.

Работа получила название «Из другой галактики и из моего города». После реставрации на эмблеме сборной Аргентины на футболке Месси появились три звезды – в честь трех побед национальной команды на чемпионатах мира. В верхней части мурала также добавили надпись «Gracias!» – «Спасибо!».

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Один из авторов работы Лисандро Уртеага отметил, что Месси, несмотря на свой легендарный статус, остается человеком из скромной рабочей среды, которому еще с детства приходилось преодолевать многочисленные трудности.

Восстановление мурала завершили накануне четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Швейцарии. Именно в Росарио Месси начинал футбольный путь, выступая за академию «Ньюэллс Олд Бойз».

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Максим Лапченко Источник: Reuters
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