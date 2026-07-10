ФОТО. «Лучший трансфер в моей жизни». Бражко трогательно поздравил жену
Бражко показал нежные фото с Квитковой
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко посвятил романтический пост своей жене Дарье Квитковой.
Футболист опубликовал серию совместных фотографий и поздравил возлюбленную с днем рождения.
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«Лучший трансфер в моей жизни. С днем рождения, моя любовь», – написал Бражко.
Публикация быстро собрала десятки тысяч лайков. Поклонники отметили красоту и гармоничность пары, а также их взаимную поддержку. Бражко радуется профессиональным успехам супруги, а Квиткова посещает его матчи в персональной футболке «Динамо» с фамилией Brazhko и шестым номером.
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