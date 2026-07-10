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10 июля 2026, 23:32 | Обновлено 10 июля 2026, 23:35
308
0

ФОТО. «Лучший трансфер в моей жизни». Бражко трогательно поздравил жену

Бражко показал нежные фото с Квитковой

10 июля 2026, 23:32 | Обновлено 10 июля 2026, 23:35
308
0
ФОТО. «Лучший трансфер в моей жизни». Бражко трогательно поздравил жену
Instagram. Владимир Бражко и Дарья Квиткова
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Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко посвятил романтический пост своей жене Дарье Квитковой.

Футболист опубликовал серию совместных фотографий и поздравил возлюбленную с днем рождения.

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«Лучший трансфер в моей жизни. С днем рождения, моя любовь», – написал Бражко.

Публикация быстро собрала десятки тысяч лайков. Поклонники отметили красоту и гармоничность пары, а также их взаимную поддержку. Бражко радуется профессиональным успехам супруги, а Квиткова посещает его матчи в персональной футболке «Динамо» с фамилией Brazhko и шестым номером.

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фото Дарья Квиткова Владимир Бражко Динамо Киев девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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