ФОТО. «Лучший трансфер в моей жизни». Бражко трогательно поздравил жену

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко посвятил романтический пост своей жене Дарье Квитковой.

Футболист опубликовал серию совместных фотографий и поздравил возлюбленную с днем рождения.

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«Лучший трансфер в моей жизни. С днем рождения, моя любовь», – написал Бражко.

Публикация быстро собрала десятки тысяч лайков. Поклонники отметили красоту и гармоничность пары, а также их взаимную поддержку. Бражко радуется профессиональным успехам супруги, а Квиткова посещает его матчи в персональной футболке «Динамо» с фамилией Brazhko и шестым номером.