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Чемпионат мира
10 июля 2026, 21:31 |
1086
0

Касильяс предложил революцию в футболе

Икер Касильяс вызвал дискуссию, предложив радикальное изменение структуры футбольного матча

10 июля 2026, 21:31 |
1086
0
Касильяс предложил революцию в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс
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Икер Касильяс, легендарный вратарь, выигравший чемпионат мира со сборной Испании и множество титулов Лиги чемпионов с «Реалом», выдвинул смелую идею по переосмыслению футбола в том виде, в каком мы его знаем. В недавнем заявлении он задался вопросом, не будет ли разделение матчей на четыре 25-минутных периода лучшим подходом?

Испанец уверен, что дополнительные перерывы могут улучшить игровой процесс и уменьшить усталость. Хотя традиционалисты могут сопротивляться таким изменениям, эта идея согласуется с продолжающимися дебатами о том, как адаптировать футбол к требованиям современной эпохи.

На чемпионате мира 2026 года впервые применяют паузы на водопой продолжительностью по три минуты, даже если нет жары и идет дождь.

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Икер Касильяс ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
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