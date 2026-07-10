Касильяс предложил революцию в футболе

Икер Касильяс, легендарный вратарь, выигравший чемпионат мира со сборной Испании и множество титулов Лиги чемпионов с «Реалом», выдвинул смелую идею по переосмыслению футбола в том виде, в каком мы его знаем. В недавнем заявлении он задался вопросом, не будет ли разделение матчей на четыре 25-минутных периода лучшим подходом?

Испанец уверен, что дополнительные перерывы могут улучшить игровой процесс и уменьшить усталость. Хотя традиционалисты могут сопротивляться таким изменениям, эта идея согласуется с продолжающимися дебатами о том, как адаптировать футбол к требованиям современной эпохи.

На чемпионате мира 2026 года впервые применяют паузы на водопой продолжительностью по три минуты, даже если нет жары и идет дождь.