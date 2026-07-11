САБО: «Мне трудно что-то прогнозировать, вы же видели, кого они выбили...»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу между национальными сборными Англии и Норвегии.

«Вот в этом матче что-то прогнозировать очень сложно… Я не думал, что норвежцы выбьют Бразилию, например, но…

В этом матче всё же отдам предпочтение англичанам, скандинавы и так уже очень далеко зашли. Вполне вероятно, в основное время будет ничья 1:1, а в дополнительное время или по пенальти в полуфинал пройдут англичане», — сказал Йожеф Сабо.

Матч Норвегия — Англия состоится в полночь 12 июля.