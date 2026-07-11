Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САБО: «Мне трудно что-то прогнозировать, вы же видели, кого они выбили...»
Чемпионат мира
11 июля 2026, 19:26 |
171
0

САБО: «Мне трудно что-то прогнозировать, вы же видели, кого они выбили...»

Тренер – о матче Норвегия – Англия

11 июля 2026, 19:26 |
171
0
САБО: «Мне трудно что-то прогнозировать, вы же видели, кого они выбили...»
УАФ. Йожеф Сабо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу между национальными сборными Англии и Норвегии.

«Вот в этом матче что-то прогнозировать очень сложно… Я не думал, что норвежцы выбьют Бразилию, например, но…

В этом матче всё же отдам предпочтение англичанам, скандинавы и так уже очень далеко зашли. Вполне вероятно, в основное время будет ничья 1:1, а в дополнительное время или по пенальти в полуфинал пройдут англичане», — сказал Йожеф Сабо.

Матч Норвегия — Англия состоится в полночь 12 июля.

По теме:
ЧМ-2026. Стадия 1/4 финала, 11 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гаттузо обижен после работы с Италией: «Во мне еще больше яда и гнева»
«Могут уколоть». Безус дал прогноз на матч ЧМ Аргентина – Швейцария
Йожеф Сабо сборная Англии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11 июля 2026, 08:20 30
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины

Беленюк – об украинском чемпионе

В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Футбол | 11 июля 2026, 08:42 18
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол

В организации готовы заблокировать такое решение

Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Футбол | 11.07.2026, 09:17
Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Бокс | 11.07.2026, 10:19
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Левый Берег в спарринге принимает Кудровку. Стартовые составы
Футбол | 11.07.2026, 16:54
Левый Берег в спарринге принимает Кудровку. Стартовые составы
Левый Берег в спарринге принимает Кудровку. Стартовые составы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 12
Футбол
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 22
Футбол
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 133
Теннис
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
10.07.2026, 23:59 22
Футбол
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 74
Биатлон
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем