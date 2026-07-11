САБО: «Мне трудно что-то прогнозировать, вы же видели, кого они выбили...»
Тренер – о матче Норвегия – Англия
Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу между национальными сборными Англии и Норвегии.
«Вот в этом матче что-то прогнозировать очень сложно… Я не думал, что норвежцы выбьют Бразилию, например, но…
В этом матче всё же отдам предпочтение англичанам, скандинавы и так уже очень далеко зашли. Вполне вероятно, в основное время будет ничья 1:1, а в дополнительное время или по пенальти в полуфинал пройдут англичане», — сказал Йожеф Сабо.
Матч Норвегия — Англия состоится в полночь 12 июля.
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