Йожеф САБО: «Этой команде везет. Их тянут судьи»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о четвертьфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Швейцарии.

«Дальше должны пройти аргентинцы, хотя им, честно говоря, повезло в матче с Египтом (3:2), где они переломили ход игры и отыгрались со счёта 0:2. В 1/4 финала Аргентину, на мой взгляд, затащили судьи. Были ошибки со стороны арбитров, например, очень сомнительно, на мой взгляд, отменили гол Египта, назначили пенальти в их ворота, а перед этим было нарушение против египтянина…

В этом матче поставлю на счет 2:0 в пользу южноамериканцев», – сказал Йожеф Сабо.