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  4. Йожеф САБО: «Этой команде везет. Их тянут судьи»
Чемпионат мира
11 июля 2026, 20:06 |
1669
4

Йожеф САБО: «Этой команде везет. Их тянут судьи»

Известный тренер – о матче Аргентина – Швейцария

11 июля 2026, 20:06 |
1669
4 Comments
Йожеф САБО: «Этой команде везет. Их тянут судьи»
УАФ. Йожеф Сабо
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Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о четвертьфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Швейцарии.

«Дальше должны пройти аргентинцы, хотя им, честно говоря, повезло в матче с Египтом (3:2), где они переломили ход игры и отыгрались со счёта 0:2. В 1/4 финала Аргентину, на мой взгляд, затащили судьи. Были ошибки со стороны арбитров, например, очень сомнительно, на мой взгляд, отменили гол Египта, назначили пенальти в их ворота, а перед этим было нарушение против египтянина…

В этом матче поставлю на счет 2:0 в пользу южноамериканцев», – сказал Йожеф Сабо.

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Йожеф Сабо сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Звичайно тягнуть. Месю хочуть зробити рекордсменом , от і тягнуть 
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+1
не похмелився дід
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-2
а ще там Мессі забиває
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-2
Ти старий пердун не лізь у футбол як не тямиш то старечий маразм
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-3
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