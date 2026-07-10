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Чемпионат мира
10 июля 2026, 20:02 | Обновлено 10 июля 2026, 20:03
453
0

Винисиус извинился перед Бразилией в пронзительном послании

Винисиус Жуниор подвел итоги чемпионата мира

10 июля 2026, 20:02 | Обновлено 10 июля 2026, 20:03
453
0
Винисиус извинился перед Бразилией в пронзительном послании
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор обратился к соотечественникам после того, как его команда покинула чемпионат мира.

«Почти четыре года спустя, и снова размышляя о том, что написать после разочарования на чемпионате мира… Я видел, как много людей всех возрастов поддерживали меня, разделяя нашу мечту, и было бы несправедливо молчать. Но мне нужно было несколько дней, чтобы все обдумать.

Носить футболку национальной сборной – величайшая гордость в моей жизни, а вылет с чемпионата мира в 1/8 финала – это чувство, которое трудно объяснить. Я знаю, как много я готовился, как много я концентрировался, как сильно я этого хотел для вас, для моей семьи.

Чувство разочарования абсурдно. У нас была команда, достаточно сильная, чтобы добиться большего, а мы не смогли. Я приношу свои извинения и буду бороться за нашу мечту – вернуться на вершину мирового футбола».

25-летний Винисиус забил четыре гола и отдал один ассист в пяти матчах сборной Бразилии на чемпионате мира. Команда Карло Анчелотти проиграла Норвегии (1:2) в 1/8 финала.

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Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Instagram
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