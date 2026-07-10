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Чемпионат мира
10 июля 2026, 18:24 | Обновлено 10 июля 2026, 19:11
274
0

Эксперт объяснил, за счет чего французы обыграли Марокко

Андрей Тлумак считает, что французы стали неудобным соперником для марокканцев

10 июля 2026, 18:24 | Обновлено 10 июля 2026, 19:11
274
0
Эксперт объяснил, за счет чего французы обыграли Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный в прошлом вратарь Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка Франция – Марокко, которым открывалась программа четвертьфиналов на ЧМ, проходящего в США, Канаде и Мексике.

«Наблюдая за матчем поймал себя на мнении, что что-то похожее уже видел: в полуфинале ЧМ 2022 года, когда турнирные пути этих сборных пересекались в Катаре. Тогда также футбольное сообщество не дождалось равной борьбы: все было под контролем «синих».

В конце концов и на этот раз все было прогнозировано. Обе сборные придерживаются схожей игровой концепции, но французы с их выдающимся подбором исполнителей все делали быстрее, более креативно, надежнее и потому без особого труда пробились в следующий раунд. Оригинал всегда лучше копии. Это – аксиома.

Бросалось в глаза, что каждый из подопечных Дидье Дешама четко знал свой маневр, каждый работал на команду. Французы были непревзойденными в переходной фазе, где особенно феерил Рабьо, поэтому у марокканцев просто не было шансов продемонстрировать какие-то свои козыри.

Французы подтвердили свой высокий класс и будет очень жаль, если что-нибудь помешает им покорить пьедестал. Пока они – вне конкуренции».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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