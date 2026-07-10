Поражение Марокко на ЧМ-2026 повлекло погромы по всей Европе

9 июля сборные Франции и Марокко провели матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Команды сыграли на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу французов.

После матча по всей Европе вспыхнули беспорядки, вызванные разъяренными болельщиками сборной Марокко.

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В центре Лондона марокканцы сбили полицейского. Всего на улицах находилось более 100 болельщиков африканской сборной.

В Нидерландах ездило много автомобилей и скутеров, сигналивших, а также раздалось несколько громких взрывов фейерверков. Марокканцы забросали полицию стеклянными бутылками, а также скандировали: «Все евреи – гомосексуалисты». Для разгона групп вмешались сотрудники спецподразделения.