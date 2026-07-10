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Чемпионат мира
10 июля 2026, 15:40 | Обновлено 10 июля 2026, 15:41
949
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Поражение Марокко на ЧМ-2026 повлекло погромы по всей Европе

Европейские страны страдают от беспорядков, вызванных марокканцами

10 июля 2026, 15:40 | Обновлено 10 июля 2026, 15:41
949
6 Comments
Поражение Марокко на ЧМ-2026 повлекло погромы по всей Европе
Getty Images/Global Images Ukraine
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9 июля сборные Франции и Марокко провели матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Команды сыграли на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу французов.

После матча по всей Европе вспыхнули беспорядки, вызванные разъяренными болельщиками сборной Марокко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центре Лондона марокканцы сбили полицейского. Всего на улицах находилось более 100 болельщиков африканской сборной.

В Нидерландах ездило много автомобилей и скутеров, сигналивших, а также раздалось несколько громких взрывов фейерверков. Марокканцы забросали полицию стеклянными бутылками, а также скандировали: «Все евреи – гомосексуалисты». Для разгона групп вмешались сотрудники спецподразделения.

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сборная Марокко по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Марокко фото беспорядки
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Пустили в країну на свою голову, а тепер маєте!
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+7
Прикол в тому, що якби Марокко виграли - результат був би таким же - дикарі.
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Видать домой хотят, на родину.
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+1
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Погано що в Варшаві нема марокканського гетто
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