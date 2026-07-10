Экс-звезда Динамо из Румынии: «Был удивлен результатом»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Тибериу Гиоане оценил ничью украинцев с «Университатей» в матче Лиги Европы (0:0).

«Я смотрел матч по телевизору и был удивлен результатом. Я ожидал легкой победы для киевского «Динамо», но все оказалось совсем не так. Правда, киевское «Динамо» – команда, находящаяся в процессе перестройки, с большим количеством молодых игроков, но это не оправдание. В европейских кубках совсем нелегко. «Университатя» Клуж выполнила свою работу, я увидел организованную команду, которая добилась того, чего хотела», – сказал Гиоане.

«У киевского «Динамо» по-прежнему есть отличный шанс на выход в следующий этап, но в футболе возможно все», – также сказал Гиоане.

Румын Гиоане провел 10 лет в «Динамо» и завоевал 13 трофеев.