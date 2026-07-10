Экс-звезда Динамо из Румынии: «Был удивлен результатом»
Гиоане был удивлен игрой украинской команды и похвалил организованность соперника
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Тибериу Гиоане оценил ничью украинцев с «Университатей» в матче Лиги Европы (0:0).
«Я смотрел матч по телевизору и был удивлен результатом. Я ожидал легкой победы для киевского «Динамо», но все оказалось совсем не так. Правда, киевское «Динамо» – команда, находящаяся в процессе перестройки, с большим количеством молодых игроков, но это не оправдание. В европейских кубках совсем нелегко. «Университатя» Клуж выполнила свою работу, я увидел организованную команду, которая добилась того, чего хотела», – сказал Гиоане.
«У киевского «Динамо» по-прежнему есть отличный шанс на выход в следующий этап, но в футболе возможно все», – также сказал Гиоане.
Румын Гиоане провел 10 лет в «Динамо» и завоевал 13 трофеев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руди Гарсия отметил атаку своей команды
Каролина Мухова, держась за живот, вырвала победу у Коко Гауфф на супертай-брейке