Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-звезда Динамо из Румынии: «Был удивлен результатом»
Лига Европы
10 июля 2026, 18:34 |
514
0

Экс-звезда Динамо из Румынии: «Был удивлен результатом»

Гиоане был удивлен игрой украинской команды и похвалил организованность соперника

10 июля 2026, 18:34 |
514
0
Экс-звезда Динамо из Румынии: «Был удивлен результатом»
ФК Динамо Киев. Тибериу Гиоане
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Тибериу Гиоане оценил ничью украинцев с «Университатей» в матче Лиги Европы (0:0).

«Я смотрел матч по телевизору и был удивлен результатом. Я ожидал легкой победы для киевского «Динамо», но все оказалось совсем не так. Правда, киевское «Динамо» – команда, находящаяся в процессе перестройки, с большим количеством молодых игроков, но это не оправдание. В европейских кубках совсем нелегко. «Университатя» Клуж выполнила свою работу, я увидел организованную команду, которая добилась того, чего хотела», – сказал Гиоане.

«У киевского «Динамо» по-прежнему есть отличный шанс на выход в следующий этап, но в футболе возможно все», – также сказал Гиоане.

Румын Гиоане провел 10 лет в «Динамо» и завоевал 13 трофеев.

По теме:
Капитан Клужа после игры с Динамо: «Они были безжалостными»
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в зарубежный клуб
Экс-игрок Динамо: «Это дало Университате огромную фору»
Тибериу Гиоане Динамо Киев Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж
Руслан Полищук Источник: Prosport.ro
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ
Футбол | 10 июля 2026, 16:02 0
Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ
Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ

Руди Гарсия отметил атаку своей команды

Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Теннис | 09 июля 2026, 18:15 19
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026

Каролина Мухова, держась за живот, вырвала победу у Коко Гауфф на супертай-брейке

Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Бокс | 10.07.2026, 08:17
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Украина проиграла пятисетовый триллер и продолжила борьбу за место в ЛН
Волейбол | 10.07.2026, 14:20
Украина проиграла пятисетовый триллер и продолжила борьбу за место в ЛН
Украина проиграла пятисетовый триллер и продолжила борьбу за место в ЛН
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Бокс | 10.07.2026, 09:05
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
08.07.2026, 17:35 3
Теннис
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 1
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 10
Бокс
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 22
Футбол
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 8
Футбол
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
09.07.2026, 22:01 222
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем