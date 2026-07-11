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Чемпионат мира
11 июля 2026, 14:35 | Обновлено 11 июля 2026, 14:57
493
0

Новый тренер Португалии рассказал о разговоре с Роналду и выборе капитана

Жезуш сказал, что решения пока нет

11 июля 2026, 14:35 | Обновлено 11 июля 2026, 14:57
493
0
Новый тренер Португалии рассказал о разговоре с Роналду и выборе капитана
Getty Images/Global Images Ukraine. Жезуш и Роналду
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Новый тренер сборной Португалии Жорже Жезуш рассказал о том, что ему еще предстоит разговор с форвардом Криштиану Роналду по поводу его будущего в команде.

«Я с Криштиану еще не разговаривал. Когда я приму решение, то мы с ним поговорим. Мне еще нужно узнать, какие у него планы».

«Капитан? В Португалии это Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва или Рубен Диаш. Мы выбираем среди них», – сказал Жезуш.

После вылета на ЧМ-2026 Криштиану не объявил об уходе из сборной и отметил, что примет решение позже.

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Жорже Жезуш Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу
Иван Зинченко Источник: A Bola
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