Чемпионат мира11 июля 2026, 14:35 | Обновлено 11 июля 2026, 14:57
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Новый тренер Португалии рассказал о разговоре с Роналду и выборе капитана
Жезуш сказал, что решения пока нет
11 июля 2026, 14:35 | Обновлено 11 июля 2026, 14:57
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Новый тренер сборной Португалии Жорже Жезуш рассказал о том, что ему еще предстоит разговор с форвардом Криштиану Роналду по поводу его будущего в команде.
«Я с Криштиану еще не разговаривал. Когда я приму решение, то мы с ним поговорим. Мне еще нужно узнать, какие у него планы».
«Капитан? В Португалии это Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва или Рубен Диаш. Мы выбираем среди них», – сказал Жезуш.
После вылета на ЧМ-2026 Криштиану не объявил об уходе из сборной и отметил, что примет решение позже.
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