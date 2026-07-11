Новый тренер Португалии рассказал о разговоре с Роналду и выборе капитана

Новый тренер сборной Португалии Жорже Жезуш рассказал о том, что ему еще предстоит разговор с форвардом Криштиану Роналду по поводу его будущего в команде.

«Я с Криштиану еще не разговаривал. Когда я приму решение, то мы с ним поговорим. Мне еще нужно узнать, какие у него планы».

«Капитан? В Португалии это Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва или Рубен Диаш. Мы выбираем среди них», – сказал Жезуш.

После вылета на ЧМ-2026 Криштиану не объявил об уходе из сборной и отметил, что примет решение позже.