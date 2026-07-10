ФОТО. «Посмотрите, кто приехал». Моуриньо приступил к работе в Реале

В пятницу наставник Жозе Моуриньо, который недавно возглавил мадридскую команду, со своим тренерском штабом прибыл в расположение клуба и приступил к работе.

Уже в понедельник игроки первой команды, которые не участвовали в ЧМ-2026, выйдут из отпуска и пройдут медосмотр.

Реал уже проводит активное трансферное лето, подписав Дензела Дюмфриса, Ибраиму Конате, Марка Кукурелью и Бернарду Силву.

Соцсети клуба приветствовали Моуриньо словами: «Посмотрите, кто приехал».