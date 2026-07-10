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  4. ФОТО. «Посмотрите, кто приехал». Моуриньо приступил к работе в Реале
Испания
10 июля 2026, 18:45 | Обновлено 10 июля 2026, 19:03
1646
0

ФОТО. «Посмотрите, кто приехал». Моуриньо приступил к работе в Реале

Моуриньо начал свой второй цикл в Реале

10 июля 2026, 18:45 | Обновлено 10 июля 2026, 19:03
1646
0
ФОТО. «Посмотрите, кто приехал». Моуриньо приступил к работе в Реале
ФК Реал
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В пятницу наставник Жозе Моуриньо, который недавно возглавил мадридскую команду, со своим тренерском штабом прибыл в расположение клуба и приступил к работе.

Уже в понедельник игроки первой команды, которые не участвовали в ЧМ-2026, выйдут из отпуска и пройдут медосмотр.

Реал уже проводит активное трансферное лето, подписав Дензела Дюмфриса, Ибраиму Конате, Марка Кукурелью и Бернарду Силву.

Соцсети клуба приветствовали Моуриньо словами: «Посмотрите, кто приехал».

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо Ла Лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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