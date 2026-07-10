СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июля

В пятницу, 10 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

22:00 Испания – Бельгия

1.62 – 4.00 – 5.50

ТЕННИС

15:30 Артур Фери – Александр Зверев

6.00 – 1.13

17:30 Янник Синнер – Новак Джокович

1.20 – 4.50

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