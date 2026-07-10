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  4. Месси и Мбаппе охотятся за рекордом Эйсебио на чемпионатах мира
Чемпионат мира
10 июля 2026, 14:34 | Обновлено 10 июля 2026, 14:35
1245
0

Месси и Мбаппе охотятся за рекордом Эйсебио на чемпионатах мира

Вспомним игроков с наибольшим средним количеством ударов в створ ворот за 90 минут игрового времени

10 июля 2026, 14:34 | Обновлено 10 июля 2026, 14:35
1245
0
Месси и Мбаппе охотятся за рекордом Эйсебио на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Нападающие сборных Аргентины и Франции Лионель Месси и Килиан Мбаппе имеют одни из самых высоких в истории чемпионатов мира средние показатели ударов в створ ворот за 90 мин игрового времени в одном розыгрыше турнира.

На ЧМ-2026 Месси нанес в среднем 3.7 ударов в створ ворот, Мбаппе – 3.3.

Лишь один футболист в истории мундиалей имел больший данный показатель – португалец Эйсебио: 4.8 на ЧМ-1966.

Игроки с наибольшим средним количеством ударов в створ ворот за 90 мин игрового времени на одном чемпионате мира

  • 4.8 – Эйсебио (Португалия), 1966
  • 3.7 – Лионель Месси (Аргентина), 2026
  • 3.3 – Килиан Мбаппе (Франция), 2026
  • 3.1 – Роналдо (Бразилия), 2002
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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