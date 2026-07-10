Месси и Мбаппе охотятся за рекордом Эйсебио на чемпионатах мира

Нападающие сборных Аргентины и Франции Лионель Месси и Килиан Мбаппе имеют одни из самых высоких в истории чемпионатов мира средние показатели ударов в створ ворот за 90 мин игрового времени в одном розыгрыше турнира.

На ЧМ-2026 Месси нанес в среднем 3.7 ударов в створ ворот, Мбаппе – 3.3.

Лишь один футболист в истории мундиалей имел больший данный показатель – португалец Эйсебио: 4.8 на ЧМ-1966.

Игроки с наибольшим средним количеством ударов в створ ворот за 90 мин игрового времени на одном чемпионате мира

4.8 – Эйсебио (Португалия), 1966

3.7 – Лионель Месси (Аргентина), 2026

3.3 – Килиан Мбаппе (Франция), 2026

3.1 – Роналдо (Бразилия), 2002