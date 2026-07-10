Месси и Мбаппе охотятся за рекордом Эйсебио на чемпионатах мира
Вспомним игроков с наибольшим средним количеством ударов в створ ворот за 90 минут игрового времени
Нападающие сборных Аргентины и Франции Лионель Месси и Килиан Мбаппе имеют одни из самых высоких в истории чемпионатов мира средние показатели ударов в створ ворот за 90 мин игрового времени в одном розыгрыше турнира.
На ЧМ-2026 Месси нанес в среднем 3.7 ударов в створ ворот, Мбаппе – 3.3.
Лишь один футболист в истории мундиалей имел больший данный показатель – португалец Эйсебио: 4.8 на ЧМ-1966.
Игроки с наибольшим средним количеством ударов в створ ворот за 90 мин игрового времени на одном чемпионате мира
- 4.8 – Эйсебио (Португалия), 1966
- 3.7 – Лионель Месси (Аргентина), 2026
- 3.3 – Килиан Мбаппе (Франция), 2026
- 3.1 – Роналдо (Бразилия), 2002
3.7 - Most shots on target per 90 minutes in a FIFA World Cup since 1966:— OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026
4.8 - 🇵🇹 Eusébio in 1966
3.7 - 🇦🇷 Lionel Messi in 2026
3.3 - 🇫🇷 Kylian Mbappé in 2026
3.1 - 🇧🇷 Ronaldo in 2002
Sharp. pic.twitter.com/6l2F7RJ7Zb
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