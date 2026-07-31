Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик подписался в Instagram на нового главного тренера лондонского клуба Хаби Алонсо.

Впрочем, испанский специалист пока не ответил украинцу взаимностью. На данный момент Алонсо не подписан на аккаунт Мудрика.

После назначения испанский специалист подписался на большинство игроков, но Мудрик так и не получил подписки.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.