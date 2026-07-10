Максим ХЛАНЬ – о своем трансфере: «Я должен думать о будущем»
Вингер Гурника не прочь сменить клуб
Украинский вингер польского «Гурника» Максим Хлань прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны ряда европейских клубов:
«Я чувствую себя очень хорошо в «Гурнике», но ничего не исключаю. Если поступит предложение, которое будет выгодным для меня, для «Гурника» и для всех сторон, то его можно будет рассмотреть. Это тоже моя жизнь. Я должен думать о будущем. Я благодарен «Гурнику» за поддержку, мы выиграли Кубок и стали вице-чемпионами. Я хотел бы остаться, но всё может измениться. Надо быть к этому готовым».
В сезоне 2025/26 Максим Хлань провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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