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  4. Максим ХЛАНЬ – о своем трансфере: «Я должен думать о будущем»
Польша
10 июля 2026, 17:16 |
288
0

Максим ХЛАНЬ – о своем трансфере: «Я должен думать о будущем»

Вингер Гурника не прочь сменить клуб

10 июля 2026, 17:16 |
288
0
Максим ХЛАНЬ – о своем трансфере: «Я должен думать о будущем»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинский вингер польского «Гурника» Максим Хлань прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны ряда европейских клубов:

«Я чувствую себя очень хорошо в «Гурнике», но ничего не исключаю. Если поступит предложение, которое будет выгодным для меня, для «Гурника» и для всех сторон, то его можно будет рассмотреть. Это тоже моя жизнь. Я должен думать о будущем. Я благодарен «Гурнику» за поддержку, мы выиграли Кубок и стали вице-чемпионами. Я хотел бы остаться, но всё может измениться. Надо быть к этому готовым».

В сезоне 2025/26 Максим Хлань провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: Przeglad Sportowy
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