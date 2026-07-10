Килиан Мбаппе, забив Марокко, отпраздновал двойной юбилей

27-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе провел 20-й матч на чемпионатах мира. Юбилейную игру он отметил юбилейным, 20-м голом. 8 раз в 6 матчах Килиан отличился на ЧМ-2026, 8 в 7 – на ЧМ-2022 и 4 в 7 – на ЧМ-2018. Голевую двадцатку французского нападающего составили один хет-трик, шесть дублей (рекорд мундиалей) и пять одиночных «выстрелов». 17 мячей Мбаппе забил с игры и 3 – с пенальти, 3 – в первых таймах, 16 – во вторых и 1 – в дополнительное время. После его точных ударов вынимать «круглого» из сетки довелось голкиперам 11 команд – 4 европейских, 3 – южноамериканских, 2 – африканских и 1 – азиатской. 8 голов Килиана стали победными для французов, а еще 1 – ничейным.

На 20 мячей Мбаппе понадобилось 8 лет 18 дней, начиная с премьерного гола, который он отпраздновал 21 июня 2018 года в поединке группового турнира с Перу. В матчах, в которых забивал Килиан, Франция одержала 11 побед и сделала одну ничью, не потерпев ни одного поражения (мячи 33-12).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ