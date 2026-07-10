Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан Мбаппе, забив Марокко, отпраздновал двойной юбилей
Чемпионат мира
10 июля 2026, 13:00 | Обновлено 10 июля 2026, 13:39
491
0

Килиан Мбаппе, забив Марокко, отпраздновал двойной юбилей

Французский форвард забил 20-й мяч в 20-м матче на мундиалях

10 июля 2026, 13:00 | Обновлено 10 июля 2026, 13:39
491
0
Килиан Мбаппе, забив Марокко, отпраздновал двойной юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе провел 20-й матч на чемпионатах мира. Юбилейную игру он отметил юбилейным, 20-м голом. 8 раз в 6 матчах Килиан отличился на ЧМ-2026, 8 в 7 – на ЧМ-2022 и 4 в 7 – на ЧМ-2018. Голевую двадцатку французского нападающего составили один хет-трик, шесть дублей (рекорд мундиалей) и пять одиночных «выстрелов». 17 мячей Мбаппе забил с игры и 3 – с пенальти, 3 – в первых таймах, 16 – во вторых и 1 – в дополнительное время. После его точных ударов вынимать «круглого» из сетки довелось голкиперам 11 команд – 4 европейских, 3 – южноамериканских, 2 – африканских и 1 – азиатской. 8 голов Килиана стали победными для французов, а еще 1 – ничейным.

На 20 мячей Мбаппе понадобилось 8 лет 18 дней, начиная с премьерного гола, который он отпраздновал 21 июня 2018 года в поединке группового турнира с Перу. В матчах, в которых забивал Килиан, Франция одержала 11 побед и сделала одну ничью, не потерпев ни одного поражения (мячи 33-12).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Куртуа заговорил о завершении карьеры перед матчем с Испанией на ЧМ-2026
После 0:0 дома Динамо проходило дальше лишь в двух случаях из восьми
Поединок с Университатей стал юбилейным для Томаша Кендзеры
цифры и факты Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Харьков – РБ Зальцбург – 0:4. Фиаско в спарринге. Видео голов и обзор
Футбол | 10 июля 2026, 13:23 0
Харьков – РБ Зальцбург – 0:4. Фиаско в спарринге. Видео голов и обзор
Харьков – РБ Зальцбург – 0:4. Фиаско в спарринге. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Австрии

Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Футбол | 10 июля 2026, 06:59 2
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны

Владислав может перейти в «Аякс»

У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 10.07.2026, 06:32
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Футбол | 10.07.2026, 07:39
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию
Футбол | 10.07.2026, 10:00
Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию
Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 22
Футбол
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 37
Футбол
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
08.07.2026, 08:45 1
Футбол
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 7
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 10
Бокс
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
08.07.2026, 10:34
Бокс
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем