Куртуа заговорил о завершении карьеры перед матчем с Испанией на ЧМ-2026

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа признался, что может завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира.

Опытный 34-летний футболист сообщил, что в таком возрасте ему будет сложно совмещать выступления в сборной и на клубном уровне, однако окончательное решение еще не принято:

«Я сказал, что склоняюсь к тому, чтобы завершить свое выступление в сборной – это более реальный вариант, чем продолжение карьеры в составе национальной команде.

Такое решение будет принято исключительно по физическим причинам и моем состоянии. Должен отметить, что в команде царит отличное понимание и я получаю удовольствие от процесса.

Моменты, которые мы пережили на этом турнире, являются уникальными. Но я не думаю, что смогу выдержать в том же темпе еще четыре года», – признался Тибо.

Куртуа провел 114 матчей в футболке сборной Бельгии, из которых 57 поединков отыграл на ноль. На клубном уровне голкипер с августа 2018 года защищает цвета мадридского «Реала».

В пятницу, 10 июля, бельгийцы сыграют против сборной Испании в четвертьфинале чемпионата мира, а победитель этого противостоянии встретится с Францией.