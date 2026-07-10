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  4. Куртуа заговорил о завершении карьеры перед матчем с Испанией на ЧМ-2026
Чемпионат мира
10 июля 2026, 13:49 | Обновлено 10 июля 2026, 14:18
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Куртуа заговорил о завершении карьеры перед матчем с Испанией на ЧМ-2026

Именитый голкипер не уверен, что сможет выдержать нагрузки на уровне сборной Бельгии

10 июля 2026, 13:49 | Обновлено 10 июля 2026, 14:18
580
0
Куртуа заговорил о завершении карьеры перед матчем с Испанией на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа признался, что может завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира.

Опытный 34-летний футболист сообщил, что в таком возрасте ему будет сложно совмещать выступления в сборной и на клубном уровне, однако окончательное решение еще не принято:

«Я сказал, что склоняюсь к тому, чтобы завершить свое выступление в сборной – это более реальный вариант, чем продолжение карьеры в составе национальной команде.

Такое решение будет принято исключительно по физическим причинам и моем состоянии. Должен отметить, что в команде царит отличное понимание и я получаю удовольствие от процесса.

Моменты, которые мы пережили на этом турнире, являются уникальными. Но я не думаю, что смогу выдержать в том же темпе еще четыре года», – признался Тибо.

Куртуа провел 114 матчей в футболке сборной Бельгии, из которых 57 поединков отыграл на ноль. На клубном уровне голкипер с августа 2018 года защищает цвета мадридского «Реала».

В пятницу, 10 июля, бельгийцы сыграют против сборной Испании в четвертьфинале чемпионата мира, а победитель этого противостоянии встретится с Францией.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Испании по футболу Тибо Куртуа завершение карьеры
Николай Тытюк Источник: L'Equipe
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