Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ
Чемпионат мира
10 июля 2026, 15:59 | Обновлено 10 июля 2026, 16:00
53
0

Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ

Руди Гарсия отметил атаку своей команды

10 июля 2026, 15:59 | Обновлено 10 июля 2026, 16:00
53
0
Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Наставник сборной Бельгии Руди Гарсии считает, что его команда способа доставить проблемы сборной Испании в четвертьфинале ЧМ-2026.

«Мы играем с фаворитом турнира, у них отличная команда. Однако и у нас классная сборная. Мы вторые на ЧМ по количеству забитых голов, у нас всегда много моментов».

«Я считаю, что у нас шансы есть. Мы можем это сделать», – сказал Гарсия.

Матч начнется в 22:00.

По теме:
Поражение Марокко на ЧМ-2026 повлекло погромы по всей Европе
Испания – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала чемпионата мира 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Мане завершил карьеру в сборной Сенегала
Руди Гарсия сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Футбол | 10 июля 2026, 01:02 24
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко

Французы включили скорости во втором тайме и оформили выход в полуфинал ЧМ

Магия Де Дзерби. Почему экс-коуч Шахтера так популярен среди футболистов
Футбол | 10 июля 2026, 14:30 0
Магия Де Дзерби. Почему экс-коуч Шахтера так популярен среди футболистов
Магия Де Дзерби. Почему экс-коуч Шахтера так популярен среди футболистов

Сейчас итальянец пишет новую главу в своей наставнической карьере – в Тоттенхэме

Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
Футбол | 10.07.2026, 10:54
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Теннис | 09.07.2026, 15:18
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Бокс | 10.07.2026, 09:05
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
09.07.2026, 09:25
Теннис
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 6
Футбол
Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
08.07.2026, 16:06 11
Футбол
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 3
Футбол
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 131
Теннис
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 7
Футбол
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем