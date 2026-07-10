Тренер сборной Бельгии пообещал Испании проблемы в 1/4 финала ЧМ

Наставник сборной Бельгии Руди Гарсии считает, что его команда способа доставить проблемы сборной Испании в четвертьфинале ЧМ-2026.

«Мы играем с фаворитом турнира, у них отличная команда. Однако и у нас классная сборная. Мы вторые на ЧМ по количеству забитых голов, у нас всегда много моментов».

«Я считаю, что у нас шансы есть. Мы можем это сделать», – сказал Гарсия.

Матч начнется в 22:00.