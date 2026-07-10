Легенда МЮ объяснил, как победить сборную Франции на ЧМ-2026
Рой Кин оценил выступления национальной сборной Франции на ЧМ-2026
Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин оценил выступления национальной сборной Франции на ЧМ-2026, объяснив, как можно победить подопечных Дидье Дешама.
«Франция находится в отличной форме. Атакующие игроки забивают, а футболисты с высокими индивидуальными качествами регулярно переигрывают соперников один в один.
Единственный шанс победить Францию состоит в том, чтобы забить первыми. В противном случае они вас легко раскатают», – заявил бывший футболист.
Сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем матча 1/4 финала между сборными Испании и Бельгии.
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