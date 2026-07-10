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  4. Легенда МЮ объяснил, как победить сборную Франции на ЧМ-2026
Чемпионат мира
10 июля 2026, 12:16 |
445
2

Легенда МЮ объяснил, как победить сборную Франции на ЧМ-2026

Рой Кин оценил выступления национальной сборной Франции на ЧМ-2026

10 июля 2026, 12:16 |
445
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Легенда МЮ объяснил, как победить сборную Франции на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин
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Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин оценил выступления национальной сборной Франции на ЧМ-2026, объяснив, как можно победить подопечных Дидье Дешама.

«Франция находится в отличной форме. Атакующие игроки забивают, а футболисты с высокими индивидуальными качествами регулярно переигрывают соперников один в один.

Единственный шанс победить Францию ​​состоит в том, чтобы забить первыми. В противном случае они вас легко раскатают», – заявил бывший футболист.

Сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем матча 1/4 финала между сборными Испании и Бельгии.

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Рой Кин ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: FourFourTwo
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а як забити першими, Рой не розповів?)
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