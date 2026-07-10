Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Бельгия. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/4 финала ЧМ-26
Чемпионат мира
10 июля 2026, 12:08 |
197
0

Испания – Бельгия. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/4 финала ЧМ-26

Экс-игрок и тренер Динамо, амбассадор betking – о предстоящем суперпоединке на мундиале

10 июля 2026, 12:08 |
197
0
Испания – Бельгия. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/4 финала ЧМ-26
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Не пропускающая ни одного гола сборная Испании стремительно ворвалась в четвертьфинал мундиаля, где сыграет против команды Бельгии.

Чемпионы Европы удивили нулевой ничьей с Кабо-Верде, но затем уверенно разобрались с Саудовской Аравией (4:0), Уругваем (1:0), Австрией (3:0) и Португалией (1:0). Голкипер Унаи Симон практически не вступает в игру, а впереди испанцы неизменно находят свой шанс. Так было и в матче с соседями по Пиренейскому полуострову, когда победный мяч был забит в самой концовке.

Команда Луиса де ла Фуэнте наверняка снова заберет мяч под свой контроль и сделает ставку на агрессивный контрпрессинг. Но главное – испанцы умеют выжимать максимум из позиционных атак, регулярно создавая опасные моменты у чужих ворот.

У Бельгии же на этом чемпионате мира далеко не все складывается гладко. Ничьи на старте с Египтом (1:1) и Ираном (0:0) поставили команду на грань вылета, однако победа над Новой Зеландией (5:1) все же вывела «красных дьяволов» в плей-офф.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

В 1/16 финала подопечные Руди Гарсии чудом спаслись в игре с Сенегалом, когда соперник растерял преимущество в два мяча и уступил – 2:3. Затем бельгийцев великолепно настроил американский президент, беспардонно вмешавшийся в футбольные дела, и команда уверенно обыграла США (4:1).

Впрочем, даже мастерства Шарля де Кетеларе и Ромелу Лукаку может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать проблемы далеко не самой надежной обороны. А работы у защитников сегодня будет предостаточно, ведь Испания заставит бельгийцев большую часть времени играть без мяча – в роли, в которой они чувствуют себя не слишком комфортно.

С первых минут испанцы должны захватить инициативу и начать методично расшатывать оборону соперника. Даже если фаворит быстро откроет счет, характер встречи вряд ли изменится – разве что подровняется процент владение мячом.

Полуфиналистом должна стать сборная Испании и сделать это в основное время противостояния – 1.69 на betking.

Прогноз Александра Шовковского
Испания
10 июля 2026 -
22:00
Бельгия
Победа Испании 1.69 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Футболисты Реала превзошли достижение Барселоны на чемпионатах мира
Известный рэпер проиграл крупную ставку после вылета Бразилии с ЧМ
Испания – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала чемпионата мира 2026
сборная Испании по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы на футбол прогнозы букмекеров прогнозы Александра Шовковского прогнозы Испания - Бельгия
Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Бокс | 10 июля 2026, 08:17 0
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»

Легендарный боксер вспомнил разговор с Александром

Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Теннис | 09 июля 2026, 18:15 19
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026

Каролина Мухова, держась за живот, вырвала победу у Коко Гауфф на супертай-брейке

БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Бокс | 10.07.2026, 09:05
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
ОФИЦИАЛЬНО. Трансфер под еврокубки. ЛНЗ подписал форварда-легионера
Футбол | 10.07.2026, 10:41
ОФИЦИАЛЬНО. Трансфер под еврокубки. ЛНЗ подписал форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Трансфер под еврокубки. ЛНЗ подписал форварда-легионера
Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона
Футбол | 10.07.2026, 08:13
Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона
Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 3
Футбол
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 130
Теннис
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
08.07.2026, 10:09 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
08.07.2026, 14:05 1
Футзал
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 1
Бокс
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
08.07.2026, 09:42 1
Футбол
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем