Не пропускающая ни одного гола сборная Испании стремительно ворвалась в четвертьфинал мундиаля, где сыграет против команды Бельгии.

Чемпионы Европы удивили нулевой ничьей с Кабо-Верде, но затем уверенно разобрались с Саудовской Аравией (4:0), Уругваем (1:0), Австрией (3:0) и Португалией (1:0). Голкипер Унаи Симон практически не вступает в игру, а впереди испанцы неизменно находят свой шанс. Так было и в матче с соседями по Пиренейскому полуострову, когда победный мяч был забит в самой концовке.

Команда Луиса де ла Фуэнте наверняка снова заберет мяч под свой контроль и сделает ставку на агрессивный контрпрессинг. Но главное – испанцы умеют выжимать максимум из позиционных атак, регулярно создавая опасные моменты у чужих ворот.

У Бельгии же на этом чемпионате мира далеко не все складывается гладко. Ничьи на старте с Египтом (1:1) и Ираном (0:0) поставили команду на грань вылета, однако победа над Новой Зеландией (5:1) все же вывела «красных дьяволов» в плей-офф.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

В 1/16 финала подопечные Руди Гарсии чудом спаслись в игре с Сенегалом, когда соперник растерял преимущество в два мяча и уступил – 2:3. Затем бельгийцев великолепно настроил американский президент, беспардонно вмешавшийся в футбольные дела, и команда уверенно обыграла США (4:1).

Впрочем, даже мастерства Шарля де Кетеларе и Ромелу Лукаку может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать проблемы далеко не самой надежной обороны. А работы у защитников сегодня будет предостаточно, ведь Испания заставит бельгийцев большую часть времени играть без мяча – в роли, в которой они чувствуют себя не слишком комфортно.

С первых минут испанцы должны захватить инициативу и начать методично расшатывать оборону соперника. Даже если фаворит быстро откроет счет, характер встречи вряд ли изменится – разве что подровняется процент владение мячом.

Полуфиналистом должна стать сборная Испании и сделать это в основное время противостояния – 1.69 на betking.