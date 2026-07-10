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Чемпионат мира
10 июля 2026, 10:27 | Обновлено 10 июля 2026, 11:18
1626
0

Один из ключевых игроков сборной Англии изолирован от команды на ЧМ-2026

Деклан Райс пропустил две тренировки из-за инфекции и рискует не сыграть против Норвегии

10 июля 2026, 10:27 | Обновлено 10 июля 2026, 11:18
1626
0
Один из ключевых игроков сборной Англии изолирован от команды на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс
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Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс рискует пропустить четвертьфинальный матч чемпионата мира против Норвегии.

Один из ключевых игроков команды пропустил вторую тренировку подряд из-за кишечной инфекции и был изолирован от остальных футболистов и тренерского штаба.

При этом 27-летний футболист еще с предыдущего матча имеет проблемы с подколенным сухожилием и поясницей, а инфекция лишь усугубила неудовлетворительное состояние Деклана.

Медицинский штаб английской сборной оценит состояние игрока в день матча, после чего будет принято окончательное решение о возможном выходе полузащитника на поле.

На чемпионате мира Райс провел четыре матча, в которых записал на свой счет результативную передачу и заработал две желтые карточки. Против Норвегии подопечные Томаса Тухеля сыграют 11 июля.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Норвегии по футболу Деклан Райс болезнь
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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