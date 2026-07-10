Один из ключевых игроков сборной Англии изолирован от команды на ЧМ-2026
Деклан Райс пропустил две тренировки из-за инфекции и рискует не сыграть против Норвегии
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс рискует пропустить четвертьфинальный матч чемпионата мира против Норвегии.
Один из ключевых игроков команды пропустил вторую тренировку подряд из-за кишечной инфекции и был изолирован от остальных футболистов и тренерского штаба.
При этом 27-летний футболист еще с предыдущего матча имеет проблемы с подколенным сухожилием и поясницей, а инфекция лишь усугубила неудовлетворительное состояние Деклана.
Медицинский штаб английской сборной оценит состояние игрока в день матча, после чего будет принято окончательное решение о возможном выходе полузащитника на поле.
На чемпионате мира Райс провел четыре матча, в которых записал на свой счет результативную передачу и заработал две желтые карточки. Против Норвегии подопечные Томаса Тухеля сыграют 11 июля.
Declan Rice has MISSED two days of England training in a row after being struck down by illness. ❌— DailyAFC (@DailyAFC) July 10, 2026
FA officials have isolated him from the group to contain a potential outbreak. Rice was already managing a hamstring and lower back issue ahead of the quarter final against Norway… pic.twitter.com/Dq8p9M55CA
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