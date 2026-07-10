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Чемпионат мира
10 июля 2026, 08:56 |
1348
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«Была игра рукой». Коуч Марокко объяснил поражение от Франции на ЧМ-2026

Мохамед Уахби поделился эмоциями после поражения своей команды от Франции (0:2)

10 июля 2026, 08:56 |
1348
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«Была игра рукой». Коуч Марокко объяснил поражение от Франции на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Уахби
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Главный тренер национальной сборной Марокко Мохамед Уахби поделился эмоциями после поражения своей команды от Франции (0:2) в матче 1/4 финала ЧМ-2026, раскритиковав действия арбитра.

«Надо признать, что мы играли против очень сильной команды. В первом тайме нам было очень сложно, но Буну отразил пенальти. Во втором тайме мы лучше оборонялись и, что особенно важно, действовали гораздо спокойнее с мячом. Мы выглядели гораздо лучше.

В первом тайме создавалось впечатление, что некоторые футболисты пытались перевести дыхание, но после перерыва те же футболисты очень хорошо начали вторую половину встречи.

Гол стал следствием несколько спорного эпизода… После борьбы за мяч несколько наших игроков остановились, увидев игру рукой. Игра рукой была, но я не знаю, должен ли арбитр ее фиксировать. Не знаю. Затем Мбаппе благодаря индивидуальным действиям забил гол.

В конце было сложно, но, думаю, мы должны и дальше верить в себя и работать. Нам также нужно укреплять фундамент команды, чтобы в случае травм или лучшей физической формы отдельных игроков мы имели больший выбор исполнителей. Мы продолжим работать и не собираемся останавливаться. Мы очень разочарованы, хотели добиться большего, но это нужно принять.

Если мы будем и дальше двигаться в этом направлении, то нас ждет хорошее будущее. Это не значит, что сегодня мы не желали победить. Мы сделали все возможное, чтобы выиграть, но нам противостоял очень хорошая команда. Мы знаем, что должны продолжать работать, что у нас хороший кадровый резерв и талантливых молодых игроков. Конечно, мы сохраняем уверенность и не собираемся опускать руки», – сказал тренер.

Сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем матча 1/4 финала между сборными Испании и Бельгии.

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Мохамед Уахби сборная Марокко по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
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В десяти випадках з десяти гравці сигналізують арбітру, піднятою рукою, про порушення правил. Це на підсвідомому рівні. 
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