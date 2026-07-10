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10 июля 2026, 03:05 |
265
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ФОТО. Красавицы Норвегии поддержат Холанда и компанию в матче с Англией

Жены и девушки игроков сборной Норвегии будут на трибунах в 1/4 финала ЧМ-2026

10 июля 2026, 03:05 |
265
0
ФОТО. Красавицы Норвегии поддержат Холанда и компанию в матче с Англией
Instagram. Жены и девушки игроков сборной Норвегии
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Сборная Норвегии готовится к одному из самых важных матчей в своей истории. В субботу команда Эрлинга Холанда сыграет против Англии в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Поддерживать норвежских футболистов на трибунах будут их жены и девушки, которые уже активно делятся фото из США в социальных сетях.

Главное внимание – к Исабель Хаугсенг Йохансен, девушке Эрлинга Холанда. Пара знакома еще с детства: они выросли в одном городе Брюне и вместе занимались футболом в местной академии. В конце 2024 года у Холанда и Исабель родился сын.

Рядом с капитаном Норвегии Мартином Эдегором – его жена Хелене Спиллинг Эдегор. Она является профессиональной танцовщицей, победительницей норвежской версии шоу Strictly Come Dancing, а также имеет собственную танцевальную студию и fashion-бренд.

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Поддерживает Норвегию и Юли Карлсен – девушка хавбека Сандера Берге. Ранее она занималась лыжным спортом, а сейчас редко делится подробностями личной жизни, хотя во время ЧМ-2026 публикует фото в цветах сборной.

Также на трибунах заметили Лену Селнес, многолетнюю партнершу Александера Серлота. Пара вместе уже более десяти лет и воспитывает двоих детей.

Отдельную историю пережил защитник Лео Скири Эстигор. Во время чемпионата мира он впервые стал отцом, но из-за турнира был вынужден смотреть рождение сына по FaceTime. Его жена Аврора Эйдманн остается вне внимания публики, но поддерживает футболиста дистанционно.

Сборная Норвегии уже создала одну из главных сенсаций турнира, выбив Бразилию в 1/8 финала. Теперь команда Холанда попробует остановить Англию и пробиться в полуфинал ЧМ-2026.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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