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10 июля 2026, 01:49 | Обновлено 10 июля 2026, 01:51
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0

Холандомания накрыла ЧМ-2026. Норвегия живет мечтой перед матчем с Англией

Форвард Ман Сити стал главным символом исторического прорыва своей сборной

10 июля 2026, 01:49 | Обновлено 10 июля 2026, 01:51
135
0
Холандомания накрыла ЧМ-2026. Норвегия живет мечтой перед матчем с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал одним из главных героев чемпионата мира-2026.

Как сообщает Reuters, перед четвертьфинальным матчем против Англии вокруг 25-летнего форварда возникла настоящая «холандомания».

Норвегия впервые за 28 лет пробилась на чемпионат мира, а теперь вышла в 1/4 финала, сенсационно выбив Бразилию. Холанд стал лицом этой истории и главной надеждой страны.

Интерес к форварду вышел далеко за пределы футбольного поля. В соцсетях вирусными стали видео, где Холанда изображают вождем армии викингов, K-pop айдолом и героем мемов. Сам игрок даже пошутил, предложив подписчикам просто поискать его имя в Google.

На турнире Холанд уже забил 7 голов, уступая только Лионелю Месси и Килиану Мбаппе, у которых по 8 голов.

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Сам форвард признался, что не ожидал такого прорыва от Норвегии. Для него уже само участие на чемпионате мира было большой целью, а выход в четвертьфинал стал настоящим сюрпризом.

В Норвегии тем временем царит эйфория. Болельщики исполняют знаменитый Viking Row не только дома, но и в США – в частности на Таймс-сквер в Нью-Йорке и в Бостоне.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Норвегии сыграет против Англии. Холанд призывает команду просто наслаждаться моментом, ведь такие истории случаются нечасто.

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Максим Лапченко Источник: Reuters
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