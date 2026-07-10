Чемпионат мира10 июля 2026, 00:58 | Обновлено 10 июля 2026, 00:59
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Марокко стало 32-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере
Вспомним все сборные, в матчах против которых нападающий отличился забитыми мячами
10 июля 2026, 00:58 | Обновлено 10 июля 2026, 00:59
81
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Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 64-й гол за сборную Франции.
Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко.
Марокканцы стали 32-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере.
Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (64 гола)
- 6 – Нидерланды
- 5 – Аргентина
- 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
- 3 – Польша, Исландия, Швеция
- 2 – россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания, Сенегал, Ирак
- 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия, Парагвай, Марокко
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