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  4. Марокко стало 32-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере
Чемпионат мира
10 июля 2026, 00:58 | Обновлено 10 июля 2026, 00:59
81
0

Марокко стало 32-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере

Вспомним все сборные, в матчах против которых нападающий отличился забитыми мячами

10 июля 2026, 00:58 | Обновлено 10 июля 2026, 00:59
81
0
Марокко стало 32-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 64-й гол за сборную Франции.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко.

Марокканцы стали 32-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере.

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (64 гола)

  • 6 – Нидерланды
  • 5 – Аргентина
  • 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
  • 3 – Польша, Исландия, Швеция
  • 2 – россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания, Сенегал, Ирак
  • 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия, Парагвай, Марокко
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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