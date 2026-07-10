Марокко стало 32-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 64-й гол за сборную Франции.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко.

Марокканцы стали 32-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере.

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (64 гола)