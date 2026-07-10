Мбаппе не забил третий пенальти за сборную Франции. Сколько всего промахов?

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в третий раз в карьере не реализовал пенальти в игровое время в матчах за сборную Франции.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко.

Напомним, что первые два незабитых пенальти были в 2021 (против Казахстана) и в 2023 (против Греции) годах.

В общей сложности в пассиве Мбаппе уже 15 нереализованных одиннадцатиметровых ударов в карьере.

Все незабитые пенальти в карьере Килиана Мбаппе в игровое время (15)