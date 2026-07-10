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  4. Мбаппе не забил третий пенальти за сборную Франции. Сколько всего промахов?
Чемпионат мира
10 июля 2026, 00:34 | Обновлено 10 июля 2026, 00:57
244
0

Мбаппе не забил третий пенальти за сборную Франции. Сколько всего промахов?

Вспомним всех соперников, в матчах против которых француз не забивал пенальти в игровое время

10 июля 2026, 00:34 | Обновлено 10 июля 2026, 00:57
244
0
Мбаппе не забил третий пенальти за сборную Франции. Сколько всего промахов?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в третий раз в карьере не реализовал пенальти в игровое время в матчах за сборную Франции.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко.

Напомним, что первые два незабитых пенальти были в 2021 (против Казахстана) и в 2023 (против Греции) годах.

В общей сложности в пассиве Мбаппе уже 15 нереализованных одиннадцатиметровых ударов в карьере.

Все незабитые пенальти в карьере Килиана Мбаппе в игровое время (15)

  • 2026: Чемпионат мира, против Марокко
  • 2025: Ла Лига, против Барселоны
  • 2025: Ла Лига, против Реал Сосьедад
  • 2024: Ла Лига, против Атлетика
  • 2024: Лига чемпионов, против Ливерпуля
  • 2024: Кубок Франции, против Ренна
  • 2024: Лига 1, против Страсбурга
  • 2023: Лига 1, против Бреста
  • 2023: Чемпионат Европы (квалификация), против Греции
  • 2023: Лига 1, против Монпелье
  • 2022: Лига 1, против Монпелье
  • 2021: Лига чемпионов, против РБ Лейпциг
  • 2021: Чемпионат мира (квалификация), против Казахстана
  • 2019: Кубок Франции, против Нанта.
  • 2019: Лига 1, против Марселя
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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