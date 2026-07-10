Чемпионат мира10 июля 2026, 00:34 | Обновлено 10 июля 2026, 00:57
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Мбаппе не забил третий пенальти за сборную Франции. Сколько всего промахов?
Вспомним всех соперников, в матчах против которых француз не забивал пенальти в игровое время
10 июля 2026, 00:34 | Обновлено 10 июля 2026, 00:57
244
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в третий раз в карьере не реализовал пенальти в игровое время в матчах за сборную Франции.
Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко.
Напомним, что первые два незабитых пенальти были в 2021 (против Казахстана) и в 2023 (против Греции) годах.
В общей сложности в пассиве Мбаппе уже 15 нереализованных одиннадцатиметровых ударов в карьере.
Все незабитые пенальти в карьере Килиана Мбаппе в игровое время (15)
- 2026: Чемпионат мира, против Марокко
- 2025: Ла Лига, против Барселоны
- 2025: Ла Лига, против Реал Сосьедад
- 2024: Ла Лига, против Атлетика
- 2024: Лига чемпионов, против Ливерпуля
- 2024: Кубок Франции, против Ренна
- 2024: Лига 1, против Страсбурга
- 2023: Лига 1, против Бреста
- 2023: Чемпионат Европы (квалификация), против Греции
- 2023: Лига 1, против Монпелье
- 2022: Лига 1, против Монпелье
- 2021: Лига чемпионов, против РБ Лейпциг
- 2021: Чемпионат мира (квалификация), против Казахстана
- 2019: Кубок Франции, против Нанта.
- 2019: Лига 1, против Марселя
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