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  4. Мбаппе туда же. Вратарю из Марокко забили только 2 пенальти из 9 на ЧМ
Чемпионат мира
09 июля 2026, 23:56 | Обновлено 10 июля 2026, 00:44
417
0

Мбаппе туда же. Вратарю из Марокко забили только 2 пенальти из 9 на ЧМ

Килиан Мбаппе не забил мастеру отражения пенальти Яссину Буну

09 июля 2026, 23:56 | Обновлено 10 июля 2026, 00:44
417
0
Мбаппе туда же. Вратарю из Марокко забили только 2 пенальти из 9 на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира по футболу стартовала стадия 1/4 финала. Первыми на поле вышли футболисты сборных Франции и Марокко.

Вице-чемпионы мира могли повести в счете в середине первого тайма, когда Килиан Мбаппе пробивал 11-метровый удар, но его попытка была парирована голкипером Яссином Буну, специалистом по пенальти.

35-летний вратарь «Аль-Хиляля» отразил уже четвертый 11-метровый на чемпионатах мира (включая серии пенальти) и является рекордсменом по количеству сейвов такого рода. Еще трижды соперники не попадали по его воротам и только дважды смогли забить из девяти попыток.

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Килиан Мбаппе Яссин Буну сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Opta
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