Мбаппе туда же. Вратарю из Марокко забили только 2 пенальти из 9 на ЧМ
Килиан Мбаппе не забил мастеру отражения пенальти Яссину Буну
На чемпионате мира по футболу стартовала стадия 1/4 финала. Первыми на поле вышли футболисты сборных Франции и Марокко.
Вице-чемпионы мира могли повести в счете в середине первого тайма, когда Килиан Мбаппе пробивал 11-метровый удар, но его попытка была парирована голкипером Яссином Буну, специалистом по пенальти.
35-летний вратарь «Аль-Хиляля» отразил уже четвертый 11-метровый на чемпионатах мира (включая серии пенальти) и является рекордсменом по количеству сейвов такого рода. Еще трижды соперники не попадали по его воротам и только дважды смогли забить из девяти попыток.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер недоволен игрой атакующей линии команды
Украинка вышла в полуфинал престижного турнира