Мбаппе туда же. Вратарю из Марокко забили только 2 пенальти из 9 на ЧМ

На чемпионате мира по футболу стартовала стадия 1/4 финала. Первыми на поле вышли футболисты сборных Франции и Марокко.

Вице-чемпионы мира могли повести в счете в середине первого тайма, когда Килиан Мбаппе пробивал 11-метровый удар, но его попытка была парирована голкипером Яссином Буну, специалистом по пенальти.

35-летний вратарь «Аль-Хиляля» отразил уже четвертый 11-метровый на чемпионатах мира (включая серии пенальти) и является рекордсменом по количеству сейвов такого рода. Еще трижды соперники не попадали по его воротам и только дважды смогли забить из девяти попыток.