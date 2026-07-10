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  4. Йожеф САБО: «Они выиграют 2:0. Эта команда нестабильна»
Чемпионат мира
10 июля 2026, 08:32 |
1890
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Йожеф САБО: «Они выиграют 2:0. Эта команда нестабильна»

Известный тренер – о матче Испания – Бельгия

10 июля 2026, 08:32 |
1890
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Йожеф САБО: «Они выиграют 2:0. Эта команда нестабильна»
УАФ. Йожеф Сабо
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Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче четвертьфинала ЧМ-2026 между сборными Испании и Бельгии, который состоится 10 июля в 22:00.

«У Испании гораздо больше шансов на победу, потому что Бельгия демонстрирует нестабильную игру: то с трудом обыграла Сенегал (3:2 в дополнительное время), то разгромила США (4:1).

Все закончится со счетом 2:0 или 2:1 в пользу Испании, таков мой прогноз», – сказал Сабо.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

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сборная Бельгии по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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50 на 50 Бельгія зараз досить непередбачувана  команда 
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