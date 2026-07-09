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Чемпионат мира
09 июля 2026, 22:29 |
318
0

Рекорды ЧМ, которые установят Мбаппе и Дешам в матче против Марокко

Четвертьфинал ЧМ-2026 станет знаковым для нападающего и тренера сборной Франции

09 июля 2026, 22:29 |
318
0
Рекорды ЧМ, которые установят Мбаппе и Дешам в матче против Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сыграет 20-й матч на чемпионатах мира.

Произойдет это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко.

20 матчей Мбаппе станут повторением рекорда Уго Льориса (также 20) по количеству сыгранных матчей за сборную Франции на мировых первенствах.

Также нападающий в возрасте 27 лет и 201 день станет самым молодым игроком в истории мундиалей, достигшим отметки в 20 поединков. Предыдущее достижение принадлежало поляку Владиславу Жмуде (28 лет и 34 дня).

Наставник сборной Франции Дидье Дешам проведет 25 матч на чемпионатах мира как главный тренер. Это станет повторением рекорда ЧМ, принадлежавшего немцу Гельмуту Шону (также 25).

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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