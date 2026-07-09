Рекорды ЧМ, которые установят Мбаппе и Дешам в матче против Марокко
Четвертьфинал ЧМ-2026 станет знаковым для нападающего и тренера сборной Франции
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сыграет 20-й матч на чемпионатах мира.
Произойдет это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко.
20 матчей Мбаппе станут повторением рекорда Уго Льориса (также 20) по количеству сыгранных матчей за сборную Франции на мировых первенствах.
Также нападающий в возрасте 27 лет и 201 день станет самым молодым игроком в истории мундиалей, достигшим отметки в 20 поединков. Предыдущее достижение принадлежало поляку Владиславу Жмуде (28 лет и 34 дня).
Наставник сборной Франции Дидье Дешам проведет 25 матч на чемпионатах мира как главный тренер. Это станет повторением рекорда ЧМ, принадлежавшего немцу Гельмуту Шону (также 25).
20 - At 27 years and 201 days, 🇫🇷 Kylian Mbappé is the youngest player to reach 20 appearances at the FIFA World Cup, breaking 🇵🇱 Wladislaw Zmuda's record (28 years, 34 days).— OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026
Sprightly. pic.twitter.com/Iavruc65gb
Most games managed at the World Cup:— Squawka Dugout (@SquawkaDugout) July 9, 2026
◎ 25 - Helmut Schon (1966-1978)
◉ 25 - Didier Deschamps (2012-2026) 🆕
If France progress, he will set a new record. 🇫🇷 pic.twitter.com/RDmivUuv1P
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