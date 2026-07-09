Матч Динамо – Университатя Клуж был прерван. Что произошло?
На стадионе отключилось освещение
Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между киевским «Динамо» и румынской «Университатеа» Клуж был временно приостановлен.
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Во время второго тайма на стадионе «Арена Люблин» в Польше внезапно отключилось освещение. Из-за технической неисправности арбитр был вынужден остановить игру, после чего футболисты обеих команд покинули поле и направились в подтрибунные помещения.
В настоящее время организаторы работают над устранением проблемы. После возобновления электроснабжения матч должен быть возобновлен.
Напомним, из-за полномасштабной войны в Украине «Динамо» проводит домашние матчи еврокубков за рубежом. Ответный матч с «Университатеем» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с греческим ПАОКом.
UPDT. Встреча была возобновлена, рефери добавил 8 минут.
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