Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между киевским «Динамо» и румынской «Университатеа» Клуж был временно приостановлен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время второго тайма на стадионе «Арена Люблин» в Польше внезапно отключилось освещение. Из-за технической неисправности арбитр был вынужден остановить игру, после чего футболисты обеих команд покинули поле и направились в подтрибунные помещения.

В настоящее время организаторы работают над устранением проблемы. После возобновления электроснабжения матч должен быть возобновлен.

Напомним, из-за полномасштабной войны в Украине «Динамо» проводит домашние матчи еврокубков за рубежом. Ответный матч с «Университатеем» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с греческим ПАОКом.

UPDT. Встреча была возобновлена, рефери добавил 8 минут.