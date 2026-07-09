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Лига Европы
09 июля 2026, 21:50 | Обновлено 09 июля 2026, 22:12
1741
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Матч Динамо – Университатя Клуж был прерван. Что произошло?

На стадионе отключилось освещение

09 июля 2026, 21:50 | Обновлено 09 июля 2026, 22:12
1741
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Матч Динамо – Университатя Клуж был прерван. Что произошло?
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Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между киевским «Динамо» и румынской «Университатеа» Клуж был временно приостановлен.

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Во время второго тайма на стадионе «Арена Люблин» в Польше внезапно отключилось освещение. Из-за технической неисправности арбитр был вынужден остановить игру, после чего футболисты обеих команд покинули поле и направились в подтрибунные помещения.

В настоящее время организаторы работают над устранением проблемы. После возобновления электроснабжения матч должен быть возобновлен.

Напомним, из-за полномасштабной войны в Украине «Динамо» проводит домашние матчи еврокубков за рубежом. Ответный матч с «Университатеем» состоится 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с греческим ПАОКом.

UPDT. Встреча была возобновлена, рефери добавил 8 минут.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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