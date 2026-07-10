Германия WU-19 – Испания WU-19. Финал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE

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​В Боснии завершается финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

10 июля в 19:00 состоится финал между командами Германия WU-19 и Испания WU-19

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Финальный поединок пройдет в боснийском Сараево на стадионе Грбавица.

Ранее в полуфиналах 7 июля Испания обыграла Швецию (3:0), а Германия вырвала победу у Австрии (1:0 д.в.).

Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.

Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19

Финал. 10 июля 2026

19:00. Германия WU-19 – Испания WU-19

Сетка плей-офф

10.07. 19:00. Германия WU-19 – Испания WU-19

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