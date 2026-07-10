Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия WU-19 – Испания WU-19. Финал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE
Молодежные турниры
10 июля 2026, 14:57 | Обновлено 10 июля 2026, 15:28
112
0

Германия WU-19 – Испания WU-19. Финал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 июля в 19:00 видеотрансляцию финального матча Евро-2026 WU-19

10 июля 2026, 14:57 | Обновлено 10 июля 2026, 15:28
112
0
Германия WU-19 – Испания WU-19. Финал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​В Боснии завершается финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

10 июля в 19:00 состоится финал между командами Германия WU-19 и Испания WU-19

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальный поединок пройдет в боснийском Сараево на стадионе Грбавица.

Ранее в полуфиналах 7 июля Испания обыграла Швецию (3:0), а Германия вырвала победу у Австрии (1:0 д.в.).

Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.

Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19

Финал. 10 июля 2026

  • 19:00. Германия WU-19 – Испания WU-19

Сетка плей-офф

10.07. 19:00. Германия WU-19 – Испания WU-19

Инфографика

По теме:
Понадобился овертайм. Определены финалисты чемпионата Европы WU-19
Испания WU19 – Швеция WU19, Германия U19 – Австрия WU19. Смотреть LIVE
Определены полуфинальные пары чемпионата Европы WU-19
чемпионат Европы по футболу WU-19 смотреть онлайн женская сборная Германии по футболу женская сборная Испании по футболу Германия - Испания
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Буяльский сравнял счет с пенальти, который заработал Ярмоленко
Футбол | 10 июля 2026, 14:23 0
ВИДЕО. Буяльский сравнял счет с пенальти, который заработал Ярмоленко
ВИДЕО. Буяльский сравнял счет с пенальти, который заработал Ярмоленко

В товарищеском матче Динамо и Радомяка табло показывает 1:1, перерыв

Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона
Футбол | 10 июля 2026, 08:13 14
Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона
Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона

Олег Федорчук считает, что матче Лиги Европы киевляне действовали прямолинейно и бесхитростно

Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Футбол | 10.07.2026, 06:59
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Теннис | 09.07.2026, 15:18
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Бокс | 10.07.2026, 09:05
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
08.07.2026, 17:35 3
Теннис
Костюк откажется от двух футболистов Динамо перед стартом сезона
Костюк откажется от двух футболистов Динамо перед стартом сезона
08.07.2026, 17:07
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 1
Бокс
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 3
Футбол
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем