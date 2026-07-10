Германия WU-19 – Испания WU-19. Финал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 июля в 19:00 видеотрансляцию финального матча Евро-2026 WU-19
В Боснии завершается финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.
10 июля в 19:00 состоится финал между командами Германия WU-19 и Испания WU-19
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Финальный поединок пройдет в боснийском Сараево на стадионе Грбавица.
Ранее в полуфиналах 7 июля Испания обыграла Швецию (3:0), а Германия вырвала победу у Австрии (1:0 д.в.).
Турнир проходит в двух городах Боснии и Герцеговины – Зеница и Сараево.
Чемпионат Европы 2026 по футболу WU-19
Финал. 10 июля 2026
- 19:00. Германия WU-19 – Испания WU-19
Сетка плей-офф
10.07. 19:00. Германия WU-19 – Испания WU-19
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