«Я заберу записи». Месси удивил журналистов требованием насчет Роналду

Журналисты колумбийского Blu Radio поделились подробностями организации интервью с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

По словам корреспондентов, во время беседы с футболистом рядом всегда сидел его отец и агент Хорхе Месси, который решал, какие вопросы можно задавать, а какие – нет.

«Первое, о чём он тебя предупреждал: «Если ты спросишь его о Криштиану Роналду, я заберу записи». Речь идёт о том, что он конфискует запись интервью или заставит тебя её удалить, и не позволит опубликовать интервью», – пояснил один из журналистов.

Роналду и Месси неоднократно говорили, что их соперничество осталось далеко позади. Последний раз они играли на одном турнире во время ЧМ-2026. Криштиану выбыл из турнира вместе со сборной Португалии. Лионель продолжает борьбу за трофей в составе сборной Аргентины.