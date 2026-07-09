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  4. «Я заберу записи». Месси удивил журналистов требованием насчет Роналду
Чемпионат мира
09 июля 2026, 22:39 |
1046
0

«Я заберу записи». Месси удивил журналистов требованием насчет Роналду

Аргентинец больше не хочет, чтобы его сравнивали с португальцем

09 июля 2026, 22:39 |
1046
0
«Я заберу записи». Месси удивил журналистов требованием насчет Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Роналду
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Журналисты колумбийского Blu Radio поделились подробностями организации интервью с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

По словам корреспондентов, во время беседы с футболистом рядом всегда сидел его отец и агент Хорхе Месси, который решал, какие вопросы можно задавать, а какие – нет.

«Первое, о чём он тебя предупреждал: «Если ты спросишь его о Криштиану Роналду, я заберу записи». Речь идёт о том, что он конфискует запись интервью или заставит тебя её удалить, и не позволит опубликовать интервью», – пояснил один из журналистов.

Роналду и Месси неоднократно говорили, что их соперничество осталось далеко позади. Последний раз они играли на одном турнире во время ЧМ-2026. Криштиану выбыл из турнира вместе со сборной Португалии. Лионель продолжает борьбу за трофей в составе сборной Аргентины.

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Лионель Месси Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Аргентины по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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