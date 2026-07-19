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  4. Хаби Алонсо определил судьбу Мудрика в лондонском Челси
Англия
19 июля 2026, 22:42 |
1443
2

Хаби Алонсо определил судьбу Мудрика в лондонском Челси

Тренер готов дать шанс футболисту

19 июля 2026, 22:42 |
1443
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Хаби Алонсо определил судьбу Мудрика в лондонском Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо готов дать шанс украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

Испанский тренер ожидает окончательного решения по делу о допинге игрока. При этом Алонсо хорошо знаком с возможностями Мудрика ещё со времён работы в немецком «Байере», где следил за выступлениями украинца.

Наставник «синих» считает Мудрика талантливым игроком с большим потенциалом и не исключает, что тот может сыграть важную роль в команде.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили из-за нарушения антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Хаби Алонсо дисквалификация
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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