Хаби Алонсо определил судьбу Мудрика в лондонском Челси

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо готов дать шанс украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

Испанский тренер ожидает окончательного решения по делу о допинге игрока. При этом Алонсо хорошо знаком с возможностями Мудрика ещё со времён работы в немецком «Байере», где следил за выступлениями украинца.

Наставник «синих» считает Мудрика талантливым игроком с большим потенциалом и не исключает, что тот может сыграть важную роль в команде.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили из-за нарушения антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.