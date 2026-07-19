Хаби Алонсо определил судьбу Мудрика в лондонском Челси
Тренер готов дать шанс футболисту
Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо готов дать шанс украинскому вингеру Михаилу Мудрику.
Испанский тренер ожидает окончательного решения по делу о допинге игрока. При этом Алонсо хорошо знаком с возможностями Мудрика ещё со времён работы в немецком «Байере», где следил за выступлениями украинца.
Наставник «синих» считает Мудрика талантливым игроком с большим потенциалом и не исключает, что тот может сыграть важную роль в команде.
Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили из-за нарушения антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.
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