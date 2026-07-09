Девушка Ямаля умоляет игрока выйти в финал, чтобы она услышала Бибера

Подтверждение участия Джастина Бибера в качестве одного из исполнителей в перерыве финала чемпионата мира по футболу уже вызвало бурную реакцию пользователей сети по всему миру, и, возможно, одной из самых ярких стала реакция Инес Гарсии.

21-летняя инфлюенсер поделилась новостью в своей Instagram Stories, а затем отправила шутливое сообщение бойфренду, вингеру сборной Испании Ламину Ямалю, за которого она сейчас болеет на турнире: «Мой любимый, сделай все, что нужно, чтобы попасть в финал. Ты меня слышишь? Чего бы это не стоило».

Чтобы порадовать свою девушку, Ямалю и его партнерам по сборной Испании нужно обыграть Бельгию, а затем – Францию или Марокко.