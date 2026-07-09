Динамо понесло тяжелую потерю перед стартом еврокубков и УПЛ

Центральный защитник киевского «Динамо» Денис Попов пропустит старт нового сезона из-за серьезной травмы.

Именно травма стала причиной отсутствия 27-летнего футболиста в заявке «бело-синих» на еврокубковый сезон. По информации источника, травму Попов получил во время летних тренировочных сборов.

Накануне защитнику провели операцию на колене в Киеве. Сообщается, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а футболист уже чувствует себя хорошо.

По предварительным прогнозам медиков, Денис Попов сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше октября.