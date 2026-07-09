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  4. Динамо понесло тяжелую потерю перед стартом еврокубков и УПЛ
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 15:37 |
3020
4

Динамо понесло тяжелую потерю перед стартом еврокубков и УПЛ

Денис Попов перенес операцию и вернется не раньше октября

09 июля 2026, 15:37 |
3020
4 Comments
Динамо понесло тяжелую потерю перед стартом еврокубков и УПЛ
ФК Динамо. Денис Попов
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Центральный защитник киевского «Динамо» Денис Попов пропустит старт нового сезона из-за серьезной травмы.

Именно травма стала причиной отсутствия 27-летнего футболиста в заявке «бело-синих» на еврокубковый сезон. По информации источника, травму Попов получил во время летних тренировочных сборов.

Накануне защитнику провели операцию на колене в Киеве. Сообщается, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а футболист уже чувствует себя хорошо.

По предварительным прогнозам медиков, Денис Попов сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше октября.

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Денис Попов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Тут ще незрозуміло, чи це втрата, чи Динамо пощастило? 😁
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+4
не буде кому пеналь привозити і червоні картки заробляти, і він якийсь скляний, постійно на травмах-тому це скоріше плюс чим мінус)
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+3
А у переможному ЧС він таким не був.Можливо щось сприяло цьому?Наприклад,куркіс наврочив?
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0
Судячи із заголовку, Олійник знайшов газету "Правда" першої половини 1980-х.
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-2
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