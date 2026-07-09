Дмитрий СТРИЛЬЧУК: «Не хотелось бы, чтобы все закончилось так»

Защитник сборной Украины U-19 Дмитрий Стрильчук прокомментировал поражение от сверстников из Германии (1:2) в матче полуфинала юношеского чемпионата Европы:

«Конечно, грустно, что всё так закончилось. Мы могли гораздо большего и заслуживаем этого. Не хотелось бы, чтобы всё закончилось так, но что есть, то есть. Зато мы квалифицировались на чемпионат мира. Думаю, это сейчас важнее. О чём говорили в кругу? Ну, тренеры поддержали. Мы проделали огромную работу. Тренеры поддержали, сказали, что всё ещё впереди.

Да, физически было немного тяжело. Они и крупнее, и, я уверен, когда ребята на поле, они и больше бегают, и крупнее, и быстрее. Труднее, когда кажется, что всё против тебя и никак не можешь собраться.

Обидно ли, что не сыграл на Евро? Конечно, хотел выйти на матч с Италией, в каждой игре хотелось бы выходить. Но я понимаю тренеров: когда у ребят игра идет, что-то менять... Я понимаю это, не раз был в такой ситуации и спокойно к этому относился. На чемпионате мира U-20, думаю, мы покажем там такой же уровень, как и здесь. Я думаю, что мы выиграем.

Я рад, что нахожусь здесь. Я не сыграл ни минуты, но я с командой до конца. Рад за команду. И рад, что так сложилось, что мы вышли и показали очень хороший уровень. Все думали, что мы вылетим, из группы не выйдем, а мы в полуфинале, и слава Богу, что так получилось».