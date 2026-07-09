Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал финалистов ЧМ
Чемпионат мира
09 июля 2026, 13:42 | Обновлено 09 июля 2026, 13:43
312
0

Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал финалистов ЧМ

По мнению Виталия Косовского, в решающем матче снова сойдутся старые знакомые

09 июля 2026, 13:42 | Обновлено 09 июля 2026, 13:43
312
0
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал финалистов ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua попробовал себя в роли оракула и назвал кто сойдется 19 июля в решающем поединке ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.

«Откровенно говоря, даже не знаю, как футбольное сообщество будет приходить в себя от этого настоящего марафона под названием чемпионат мира. Тем более, что самое интересное только начинается.

Все понятно со сборной-сенсацией – это Норвегия с ее феноменальным снайпером Эрлингом Холандом. Победив одного из грандов – бразильцев, скандинавы написали яркую страницу в историю норвежского футбола. Респект.

Что касается участников решающей битвы, то склоняюсь к повторению финала предыдущего ЧМ в Катаре 2022, когда сошлись французы и аргентинцы. Только на этот раз создается впечатление, что шансы выше у подопечных Дидье Дешама».

Ранее игроки сборной Мексики отказались от роскошного подарка.

По теме:
Защита Испании или атака Франции? Топ-8 фаворитов ЧМ-2026
ФИФА назвала игроков-рекордсменов ЧМ-2026 по разным показателям
Исторический момент. Впервые в 1/4 финала ЧМ нет ни Бразилии, ни Германии
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу инсайд Мнение эксперта сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу Виталий Косовский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо попросил Реал подписать футболиста, который играл на ЧМ-2026
Футбол | 09 июля 2026, 11:55 0
Моуриньо попросил Реал подписать футболиста, который играл на ЧМ-2026
Моуриньо попросил Реал подписать футболиста, который играл на ЧМ-2026

Королевский клуб отправил запрос о трансфере шотландского полузащитника Скотта Мактоминея

Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
Футбол | 08 июля 2026, 16:06 11
Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?

Киевский клуб сыграет против румынской «Университати» Клуж в первом квалификационном раунде

Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Теннис | 08.07.2026, 17:35
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
Футбол | 09.07.2026, 06:22
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Футбол | 09.07.2026, 08:18
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
08.07.2026, 10:09 7
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
08.07.2026, 04:35 7
Бокс
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
08.07.2026, 09:42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
07.07.2026, 10:07 10
Бокс
В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование
В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование
08.07.2026, 01:32 5
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
08.07.2026, 07:54 27
Футбол
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 65
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем