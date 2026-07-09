Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал финалистов ЧМ
По мнению Виталия Косовского, в решающем матче снова сойдутся старые знакомые
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua попробовал себя в роли оракула и назвал кто сойдется 19 июля в решающем поединке ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.
«Откровенно говоря, даже не знаю, как футбольное сообщество будет приходить в себя от этого настоящего марафона под названием чемпионат мира. Тем более, что самое интересное только начинается.
Все понятно со сборной-сенсацией – это Норвегия с ее феноменальным снайпером Эрлингом Холандом. Победив одного из грандов – бразильцев, скандинавы написали яркую страницу в историю норвежского футбола. Респект.
Что касается участников решающей битвы, то склоняюсь к повторению финала предыдущего ЧМ в Катаре 2022, когда сошлись французы и аргентинцы. Только на этот раз создается впечатление, что шансы выше у подопечных Дидье Дешама».
Ранее игроки сборной Мексики отказались от роскошного подарка.
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