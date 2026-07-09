ФИФА назвала игроков-рекордсменов ЧМ-2026 по разным показателям

Перед началом четвертьфиналов чемпионата мира 2026 года ФИФА опубликовала список рекордсменов текущего турнира по разным физическим статистическим показателям.

Во внимание были взяты самые большие преодоленные расстояния как в одной игре, так и на ЧМ-2026 в целом, наибольшая скорость одного рывка и наибольшая скорость полета мяча после удара.

В двух из этих четырех показателей лидируют представители сборной Бельгии.

Текущие рекорды ЧМ-2026