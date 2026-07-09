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Чемпионат мира
09 июля 2026, 12:39 | Обновлено 09 июля 2026, 12:55
376
0

ФИФА назвала игроков-рекордсменов ЧМ-2026 по разным показателям

Сразу два игрока сборной Бельгии попали в число промежуточных рекордсменов турнира

09 июля 2026, 12:39 | Обновлено 09 июля 2026, 12:55
376
0
ФИФА назвала игроков-рекордсменов ЧМ-2026 по разным показателям
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Перед началом четвертьфиналов чемпионата мира 2026 года ФИФА опубликовала список рекордсменов текущего турнира по разным физическим статистическим показателям.

Во внимание были взяты самые большие преодоленные расстояния как в одной игре, так и на ЧМ-2026 в целом, наибольшая скорость одного рывка и наибольшая скорость полета мяча после удара.

В двух из этих четырех показателей лидируют представители сборной Бельгии.

Текущие рекорды ЧМ-2026

  • 61.8 км – наибольшее общее преодоленное расстояние за турнир – Юри Тилеманс (Бельгия)
  • 37.6 км/ч – наибольшая скорость рывка – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 131.9 км/ч – наибольшая скорость полета мяча после удара – Пап Гуйе (Сенегал)
  • 16.8 км – самое большое преодоленное расстояние в одном матче – Тимоти Кастань (Бельгия)
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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