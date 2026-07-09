Чемпионат мира09 июля 2026, 12:39 | Обновлено 09 июля 2026, 12:55
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ФИФА назвала игроков-рекордсменов ЧМ-2026 по разным показателям
Сразу два игрока сборной Бельгии попали в число промежуточных рекордсменов турнира
09 июля 2026, 12:39 | Обновлено 09 июля 2026, 12:55
376
0
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Перед началом четвертьфиналов чемпионата мира 2026 года ФИФА опубликовала список рекордсменов текущего турнира по разным физическим статистическим показателям.
Во внимание были взяты самые большие преодоленные расстояния как в одной игре, так и на ЧМ-2026 в целом, наибольшая скорость одного рывка и наибольшая скорость полета мяча после удара.
В двух из этих четырех показателей лидируют представители сборной Бельгии.
Текущие рекорды ЧМ-2026
- 61.8 км – наибольшее общее преодоленное расстояние за турнир – Юри Тилеманс (Бельгия)
- 37.6 км/ч – наибольшая скорость рывка – Килиан Мбаппе (Франция)
- 131.9 км/ч – наибольшая скорость полета мяча после удара – Пап Гуйе (Сенегал)
- 16.8 км – самое большое преодоленное расстояние в одном матче – Тимоти Кастань (Бельгия)
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