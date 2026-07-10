Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это просто позор»

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович резко высказался о главном тренере сборной Египта Хоссаме Хассане после матча чемпионата мира-2026 против Аргентины.

«То, как он себя вел, – это позор. Он не жаловался до тех пор, пока его команда не пропустила три мяча за 15 минут. Это не футбол. Это лишь поиск оправданий», – заявил Ибрагимович.

Ранее главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан не скрывал эмоций после завершения матча против Аргентины. Наставник «фараонов» заявил, что результат встречи был несправедливым, и раскритиковал судейские решения.