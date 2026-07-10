Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это просто позор»
Чемпионат мира
10 июля 2026, 23:42 | Обновлено 11 июля 2026, 00:37
1958
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это просто позор»

Легендарный швед раскритиковал тренера Египта

10 июля 2026, 23:42 | Обновлено 11 июля 2026, 00:37
1958
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это просто позор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович резко высказался о главном тренере сборной Египта Хоссаме Хассане после матча чемпионата мира-2026 против Аргентины.

«То, как он себя вел, – это позор. Он не жаловался до тех пор, пока его команда не пропустила три мяча за 15 минут. Это не футбол. Это лишь поиск оправданий», – заявил Ибрагимович.

Ранее главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан не скрывал эмоций после завершения матча против Аргентины. Наставник «фараонов» заявил, что результат встречи был несправедливым, и раскритиковал судейские решения.

По теме:
ФОТО. Снова он и снова без голов. Испания – Бельгия: назван лучший игрок
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Битва титанов: определена первая полуфинальная пара
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
сборная Египта по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Златан Ибрагимович
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Футбол | 10 июля 2026, 06:59 2
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны

Владислав может перейти в «Аякс»

У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 10 июля 2026, 06:32 2
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы

У функционера диагностировали опухоль

ФОТО. ФИФА продает траву с финала ЧМ-2026 за огромные деньги
Футбол | 11.07.2026, 00:12
ФОТО. ФИФА продает траву с финала ЧМ-2026 за огромные деньги
ФОТО. ФИФА продает траву с финала ЧМ-2026 за огромные деньги
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Футбол | 10.07.2026, 10:18
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Биатлон | 10.07.2026, 19:46
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
09.07.2026, 08:39 3
Теннис
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Забудьте об этом флаге. В Румынии сделали заявление перед игрой с Динамо
Забудьте об этом флаге. В Румынии сделали заявление перед игрой с Динамо
09.07.2026, 07:25 5
Футбол
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 9
Футбол
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 132
Теннис
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
10.07.2026, 09:05
Бокс
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем