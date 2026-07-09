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Лига Европы
Хайдук Сплит
09.07.2026 21:00 - : -
Жилина
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Лига Европы
09 июля 2026, 10:11 |
27
0

Хайдук Сплит – Жилина. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок начнется 9 июля в 21:00 по Киеву

09 июля 2026, 10:11 |
27
0
Хайдук Сплит – Жилина. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Хайдук
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9 июля на Полюд пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы, в котором Хайдук встретится с Жилиной. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Хайдук

Команда была на виду еще в рамках футбола сильной единой Югославии. Неоднократно она там была и чемпионом, и обладателем кубка. Но примечательно, что во времена независимости в футбольном плане Сплит уступил Загребу, точнее, Динамо. Да, чемпионства брали, но крайнее, шестое, было еще два десятилетия назад, в 2005-м. Потом прибавляли разве что национальные кубки, в том числе в 2022-м и 2023-м годах.

В прошлом сезоне были надежды как-то побороться со столичным грандом. Но в итоге на восемнадцать очков отстали от динамовцев. Но, с другой стороны, получилось повторить лучший результат последних лет, закончив на второй позиции. Причем вице-чемпионство было оформлено максимально убедительно: Вараждин, ближайшего преследователя, опередили на четырнадцать баллов!

Жилина

Клуб во времена единой Чехословакии только периодически выстреливала, в основном в кубковом формате. Но после развода, в отдельном национальном первенстве, выдали прекрасный отрезок, со 2002-го по 2017-й взяв семь чемионских титулов.

Но потом национальный флагман серьезно оттеснили на вторые роли. Только в последнее время получалось о себе и своих амбициях напомнить. В позапрошлом сезоне получилось оформить вице-чемпионство. В 2025/2026 был откат аж на четвертое место в местной Первой Лиге. Но этот спад компенсировали за счет победы в кубке - до этого там получалось добиваться успеха только однажды, в далеком уже 2012-м году.

Статистика личных встреч

В 2009-м году клубы уже играли в этом турнире, тогда в формате Кубка УЕФА. И словаки после ничьей на своем поле смогли забить единственный гол на выезде и выиграть.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.38 для Хайдука и 6.50 для Жилины. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы считают явным фаворитом если не пары в целом, то этой встречи, хорватов. Они понимают, как важно победить дома - ставим на то, что они выиграют с форой -1 забитый гол (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Хайдук Сплит
9 июля 2026 -
21:00
Жилина
Фора Хайдука (-1) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Жилина Хайдук Сплит Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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